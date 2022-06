Gana Luis Flores carrera de exhibición de Off Road, en Contla

Con el triunfo de Luis Flores en la categoría libre, terminó la carrera de exhibición de Off Road que se realizó en Contla de Juan Cuamatzi, en la pista de un kilómetro trazada en la comunidad de San Miguel Xaltipan.

Con esta actividad automovilística, el club “Locos por la Adrenalina” abrió el telón después del confinamiento que obligó la pandemia a suspender los eventos masivos.

Fue la tarde de este domingo, con hora y media de retraso que iniciaron las acciones en cuatro categorías, que pese al intenso calor, la gente aguantó y acudió en familia a presenciar el espectáculo del vértigo y la velocidad.

Hasta en las carreras de exhibición, el piloto Luis Flores mantiene su hegemonía en la categoría libre de Off Road. / Armando Pedroza | El Sol de Tlaxcala

Si bien, la exhibición automovilística fue parte de los eventos de la feria de Contla 2022 denominada “Corazón Textil”, la organización de parte del club automovilístico dejó mucho que desear para los espectadores contlenses. Ahí, ante el grado de riesgo que detona este tipo de actividad en pistas acondicionadas, personal de Protección Civil municipal implementó un amplio operativo, en coordinación con Protección Civil estatal y el Heroico Cuerpo de Bomberos, para terminar con saldo blanco.

De este modo, Martín Montes Rodríguez, presidente del club “Locos por la Adrenalina”, informó que participaron 30 autos en las categorías participantes, estándar, 1600 modificada, novatos y libre. Indicó que aún no inician los seriales de Off Road en el estado debido al cambio de gobierno, y destacó: “se nos cerraron muchas plazas, los presidentes no conocen el evento, no quieren arriesgarse a que tengan algún accidente”.

Igualmente, Montes Rodríguez detalló que la exhibición en Contla repartió una bolsa de 24 mil pesos entre las categorías, tres mil para el primer lugar, dos mil para el segundo y mil pesos para el tercer puesto.

La pista acondicionada entre campos de labor se diseñó tipo óvalo, con una recta de unos 400 metros que imprimió más emoción a los espectadores por la velocidad que alcanzaron los autos todo terreno; esta vez fue un circuito continuo (plano), sin rampas, que disminuyó el riesgo de algún percance.

