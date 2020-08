Habrá coordinación de Tlaxcala con la SEP; para evitar contagios

Una vez decidido que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará con clases a distancia, Tlaxcala trabajará de manera coordinada con el gobierno de México, afirmó el secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez.

Local A distancia, el 24 de agosto será el regreso a clases en Tlaxcala

Tras referir que por la emergencia sanitaria no hay condiciones para las clases presenciales, señaló que en el estado la columna vertebral será la televisión, pues la señal llega al 96 % de los hogares tlaxcaltecas.

Estableció que en el siguiente periodo escolar, además de las clases vía televisión, las escuelas estarán utilizando las herramientas tecnológicas como el internet, las plataformas para clases virtuales y los grupos que se formaron para finalizar el ciclo escolar anterior, de tal forma que sumen al proceso enseñanza-aprendizaje.

Así, confirmó que Televisión de Tlaxcala, por medio de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, participará en las clases para los estudiantes, tal como sucedió hace unos meses. El señor gobernador platicó con ellos y están en disponibilidad de ayudarnos para transmitir la señal

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Local Internet y TV, medios para atender a alumnos

El también director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset) informó que del seis al 21 de agosto será el periodo de inscripción y reinscripción.

Recordó que la mayoría de los alumnos está inscrito porque en febrero se llevaron a cabo las preinscripciones.

Luego, remarcó que en caso de que algún padre de familia o tutor no pudo hacer los trámites, la Sepe tendrá un segundo periodo de inscripción y reinscripción del 24 de agosto al 11 de septiembre.

CÓMO SERÁN LAS INSCRIPCIONES

En entrevista con este Diario, el funcionario estatal informó que los procesos de inscripción serán en línea, por lo que los paterfamilias y tutores deben estar pendientes de los mecanismos que implementen los directivos de cada plantel educativo.

Local Piden padres flexibilidad en reinscripción

Los propios maestros localizarán por los medios que ya conocen, a los papás, para que se haga el vínculo de comunicación. Cada escuela tiene diseñado su propio mecanismo de comunicación, con los padres, es mejor así que tratar de monopolizar todo en la Sepe, será con los propios directivos y maestros, pero quien no pueda hacerlo, les ofrecemos la plataforma de la Sepe.

SOBRE LAS CUOTAS DE COOPERACIÓN

Domínguez Ordoñez pidió a los padres de familia ser flexibles con la aportación de las cuotas de mantenimiento que se hacen cada inicio de periodo escolar en las escuelas públicas.

Local Pide CNTE proteger la salud en escuelas

Opinó que en en este momento debe permear la sensibilidad para entender que no se pasa por los mejores momentos económicamente hablando y con la familia, entonces no puede haber ningún condicionamiento para que ningún alumno que no aporte la cuota no se inscriba, eso no puede ser posible, porque no hay ningún argumento válido para que se condicione la inscripción.

LAS NUEVAS FECHAS DE CAPACITACIÓN

Florentino Domínguez confirmó que del 17 de agosto al 11 de septiembre, la Sepe dará la capacitación denominada ‘Capacitación con equidad a docentes’ y del 24 de agosto al 18 de septiembre la ‘Capacitación con equidad, apatía y alumno’, que se acordó en la Comisión Nacional de Autoridades Educativas

Local Colegiaturas, sin cambios drásticos

En este momento debe permear la sensibilidad para entender que no se pasa por los mejores momentos

ADICIONAL

El secretario de Educación dijo que la fase intensiva de los Consejos Técnicos se desarrollará del 17 al 21 de agosto. El ciclo escolar comenzará el 24 de agosto para 380 mil alumnos de básica

