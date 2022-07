Hay ligero repunte de contagios por Covid-19 en la iniciativa privada

Con el incremento de casos del SARS-CoV-2 por la quinta ola que vive el estado y el país, en los centros de trabajo tanto empresarios como empleados coinciden en la responsabilidad de mantener las medidas sanitarias para romper las cadenas de contagio, de tal manera que continúen con las actividades productivas dentro de las acciones de recuperación económica, pues registran un ligero incremento de casos.

De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala autorizó 417 Permisos Covid en línea, del seis al 20 de julio. La herramienta digital fue activada con el fin de facilitar a los trabajadores el trámite de su incapacidad por contagio de la enfermedad, sin necesidad de ir al médico y romper las cadenas de infecciones.

Tras el comienzo de la emergencia sanitaria, los centros de trabajo integraron y pusieron en marcha sus planes de bioseguridad, acciones que consisten en el uso obligatorio de la mascarilla, filtros al ingreso para toma de temperatura, de oxigenación, aplicación de gel antibacterial, tapetes sanitizantes, ventilación de espacios cerrados, entre otros aspectos.

Inclusive, en Tlaxcala, la coordinación entre la Iniciativa Privada y la delegación de la Secretaría del Bienestar junto con las brigadas del sector salud ayudó a instalar en las empresas puestos de vacunación para los trabajadores, donde recibieron sus esquemas completos y posteriormente, hicieron una nueva ronda para aplicar los refuerzos.

Los especialistas en materia económica destacaron que uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones es sostener las medidas sanitarias ante Covid-19, garantizar que se conserven y se respeten a plenitud.

Entrevistado al respecto, el secretario del Trabajo y Conflictos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López Hernández, afirmó que en las empresas donde tienen contratos colectivos tienen un ligero repunte de contagios, tan solo en su reporte de la semana pasada registraron cerca de 65 casos de trabajadores sindicalizados que dieron positivo a Covid-19, por lo que fueron enviados a sus hogares de incapacidad tras acudir al servicio médico y romper las cadenas de contagio.

Tras reconocer que los protocolos de bioseguridad siguen activos porque ayudan a mantener las fuentes de empleo, cumplir con la productividad y cuidar la salud de todo el personal, López Hernández mencionó que todavía en muchos centros de trabajo los empleadores realizan las pruebas rápidas de Covid en los casos sospechosos, disminuyendo la probabilidad de romper con posibles cadenas de contagio dentro de las instalaciones.

Se ha tenido mucho cuidado para no tener cadenas de contagio, en muchos de los casos no se ha bajado la guardia en la situación de la sanitización, sana distancia, limpieza del transporte de personal. En muchos de los casos no se ha bajado la guardia, en la situación de la sanitización, sana distancia en los comedores, es algo que ya se nos quedó, enfatizó.

Reconoció que en la nueva normalidad y disposiciones para seguir con las actividades laborales, sociales, educativas y de salud, hay contagios de personal que se dan fuera de los centros de trabajo. Es por el contacto que tienen hacia afuera, la convivencia social se está dando, se ha desbordado en muchos casos, lo que nos da tranquilidad es que casi todos los agremiados, salvo algunas excepciones, están vacunados.

Luego de que resaltar que los esquemas completos de vacunación y refuerzo ayudan en esta quinta ola a que la recuperación de los trabajadores sea más optima y sin complicaciones, el secretario del Trabajo y Conflictos de la CTM, manifestó que es importante que los operarios estén en contacto tanto con el sindicato como con la empresa, lo que ayudará a que no haya descoordinación en las líneas de trabajo y exista personal que supla las incapacidades.

Asimismo, López Hernández aseveró que hay empresas de proveeduría automotriz que están haciendo paros técnicos, ante los desequilibrios de las armadoras de Audi y Volkswagen. Pero en áreas como la cerámica, vidrio, maquila y comercio presentaron un ligero repunte económico, alentando las expectativas de un segundo semestre de 2022 estable. Ha sido muy mesurada la reactivación económica, no es general, es paulatina.

Agregó que en los sectores donde continuamente hay vacantes laborales, las condiciones económicas que ofrecen los centros de trabajo son desfavorables para los empleados.

65 casos de contagios entre trabajadores registró la CTM, la semana pasada.

Son 3 los filtros obligatorios en los centros de trabajo: uso de mascarilla, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

