Pega la quinta ola de Covid-19 a población productiva tlaxcalteca

La movilidad económica, así como las variantes y subvariantes de Covid-19 y el relajamiento de las medidas de bioseguridad, han originado que en esta quinta ola que vive Tlaxcala las personas que más se están contagiando son de las edades de 20 a 40 años, prácticamente quienes están en edad productiva y que laboran en los diferentes sectores económicos.

Local Admiten contagiados de Covid-19 descuido en prevención

Lo que está circulando es Ómicron con sus subvariantes BA 4 y BA 5. Son las que están provocando el incremento de infecciones porque son más transmisibles, un paciente positivo puede contagiar hasta 18 personas.

Entérate: ➡️ Piden abogados mejor impartición de justicia, al conmemorar su día

Los síntomas que presentan los pacientes de Covid-19 en esta quinta ola son un cuadro catarral común con fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta y cabeza, secreción nasal, dolor abdominal, en algunos casos pérdida del olfato y del gusto.

Los especialistas en salud están prescribiendo a los pacientes de cinco a siete días de aislamiento o incapacidad para mejorar y evitar cadenas de contagio. En este lapso de la pandemia, son las mujeres las que se están infectando más.

No te pierdas: ➡️ Aumentará salario de más de 17 mil profesores tlaxcaltecas

Según las estadísticas oficiales del gobierno estatal sobre el desarrollo de la pandemia de Covid-19, del uno al 12 de julio suman mil 909 casos positivos y una muerte que ocurrió el pasado nueve de este séptimo mes del año en curso. El reporte oficial de Covid-19 al 12 de julio refiere que hay un total de 45 mil 998 casos positivos, dos mil 945 fallecimientos y 38 mil 810 personas recuperadas.

El 97 % de vacunación en la población ayudó a que las defunciones sean bajas en este periodo de incremento de contagios, a pesar del aumento de casos que hay por día. Tlaxcala mantiene las medidas preventivas de uso obligatorio de mascarilla.

No dejes de leer: ➡️ En Tlaxcala, mujeres afectadas por cáncer de mama reciben prótesis gratuita

COVID-19 SE ADAPTA Y MUTA

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el epidemiólogo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Xolocotzi Juárez, señaló que a dos años del comienzo de la pandemia de Covid-19, el virus se adapta y muta, por eso siguen los contagios entre la población, que además relajó las medidas preventivas del uso de cubrebocas y de higiene en sus actividades laborales, familiares y sociales.

Local Visibilizan ciberacoso en Tlaxcala tras Covid-19

Hay un gran número de población sin vacunar, aunado a la transmisibilidad del virus, se combinan diferentes genomas, que crean un nuevo virus que es capaz de adaptarse a los climas, medicamentos y a la inmunidad del ser humano. La variante BA 5 se ha fortalecido en cada proceso de mutación, puede esquivar las defensas que nuestro organismo tiene a través de las vacunas. El hecho de estar vacunados no garantiza que no nos enfermemos y no sustituye las medidas preventivas.

El también subdelegado Médico del ISSSTE subrayó que el 3 % de la población tlaxcalteca que no está vacunada es la que puede ser el nido para la creación de nuevas subvariantes de Covid-19, ya que no tienen los anticuerpos necesarios para neutralizar los virus.

Lee también: ➡️ Reportan graves daños agrícolas en las parcelas de seis municipios de Tlaxcala

Opinó que los epidemiólogos de la pandemia del SARS-CoV-2 proyectaron la quinta ola de contagios, pese a que hay 97 % de población vacunada. Pero el sector salud evalúa de manera constante la curva epidémica para tomar acciones de control y mitigación en caso de presentarse una cepa más letal e infecciosa.

Asimismo, admitió que las subvariantes de Ómicron también están afectando a los niños, pues el ISSSTE atendió casos de menores de edad, por eso exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos a la aplicación de la vacuna contra Covid-19 que en este momento hay en Tlaxcala, igualmente los adultos que no tienen sus esquemas completos pueden acercarse al sector salud.

Entérate: ➡️ Coordinación de bienestar animal trabaja con 39 ayuntamientos para crear su reglamento municipal

LA MASCARILLA, UN ACTO DE RESPONSABILIDAD

Edgar Lezama, epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, afirmó que el uso de las mascarillas en espacios cerrados y públicos es un acto de responsabilidad en este momento de la pandemia, de tal manera que la población debe continuar y reforzar en la medida de lo posible las acciones de higiene.

No te pierdas: ➡️ Urge CNDH a Tlaxcala a crear unidad contra tortura

Se trata del lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, no saludar de mano ni de beso, limpieza de los hogares y de los espacios de trabajo, ventilación de las áreas, evitar reuniones concurridas, tener distanciamiento social, seguir con los filtros sanitarios en los centros de trabajo, así como aplicarse las vacunas contra la enfermedad.

El especialista del IMSS recomendó que en caso de síntomas de enfermedades respiratorias deben asistir a los servicios médicos, realizarse una prueba para descartar o confirmar Covid-19, tener una alimentación balanceada, disminuir bebidas azucaradas y con exceso de grasa. Además de optar por abundantes líquidos, como agua natural, porque hay pacientes que desarrollan febrícula y fiebre y los hace perder agua en su cuerpo.

Continúa leyendo: ➡️ ¡A volar! El próximo sábado 16 de julio reabrirá sus puertas el Parque Temático de Tizatlán

ATIENDEN MAYORÍA DE CASOS DE MANERA AMBULATORIA

En esta quinta ola de contagios de Covid-19, el 98 % de la población tlaxcalteca no registra síntomas graves al dar positivo y es atendido de manera ambulatoria, es decir, asiste a los servicios médicos para su valoración, recibe indicaciones según sus síntomas como tos, escurrimiento nasal, fiebre, dolor de cuerpo, y es enviado a su hogar para estar en aislamiento, ya que no requiere hospitalización.

Local Aumentan contagios y apresuran las vacunas contra Covid-19

Al precisar lo anterior, el secretario de Salud en el estado, Rigoberto Zamudio Meneses, confirmó que en este momento el índice de positividad en Tlaxcala es de 63 %.

No dejes de leer: ➡️ Inversión extranjera da certidumbre a Tlaxcala

EL HOSPITAL DE SPM SERÁ RECONVERTIDO

El funcionario estatal señaló que el Hospital General de San Pablo del Monte será reconvertido a Covid en esta semana, esto como medida para atender a los pacientes graves que lo requieran en este tiempo de la quinta ola, además de que el nosocomio tiene un nivel de capacidad suficiente para recibir a los pacientes.

Más información: ➡️ Con devoción, bordan el vestido de la Virgen de la Caridad

Dijo que el Hospital General de Huamantla será deshabilitado de atención Covid, lo que permitirá que sea desinfectado, disminuir las cargas de bacterias y el personal médico brinde otros servicios de salud a la población de esa zona. “Se cierra un nosocomio, se rehabilitan las áreas y abrimos otro. Es una reconversión”.

LAS ESTADÍSTICAS Según las estadísticas oficiales del gobierno estatal sobre el desarrollo de la pandemia de Covid-19, del uno al 12 de julio suman mil 909 casos positivos y una muerte.

Te puede interesar: ➡️ Atenderán la salud mental de estudiantes tlaxcaltecas

No dejes de leer ⬇️