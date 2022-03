Hombres en Tlaxcala tienen desinterés por chequeos médicos

A pesar de las diferentes enfermedades, los varones tlaxcaltecas admitieron que tienen bajo interés por cuidar su salud, que atribuyen a falta de tiempo, complejidades, creencias, mitos y hasta pena para las revisiones y exploraciones, comparado con las mujeres tienden a asistir con mayor regularidad a los servicios médicos.

Local

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía expuso que las enfermedades que más afectan y matan a la población son Covid-19, diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón. Para el caso de los hombres el cáncer de próstata y para mujeres el de mama, entre otros padecimientos.

Más información: ➡️ Será en el recinto ferial el carnaval de Tlaxcala

Al respecto, la Secretaría de Salud (SSa) recomendó a los hombres llevar un estilo de vida saludable con alimentos donde disminuyan las grasas, azúcares y harinas, optar por 30 minutos diarios de ejercicio, así como evitar las bebidas gaseosas, alcohólicas y no fumar.

Los varones tlaxcaltecas admitieron que tienen bajo interés por cuidar su salud / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Tras referir que este grupo de la población tiende a fumar y beber más, además de que no se realizan chequeos médicos regularmente, la dependencia federal pidió medir la glucosa en sangre cada tres años a partir de los 45 y de los 20 años en caso de padecer obesidad y sobrepeso. La medición de la presión arterial es partir de los 30 años, o antes si tienen diabetes. El colesterol debe revisarse cada tres años a partir de los 45, o antes si tienen antecedentes familiares con cardiopatía isquémica.

Te puede interesar: ➡️ Alumnos tlaxcaltecas todavía no regresan al 100 %

En febrero, el sector salud refuerza los servicios médicos y preventivos para los hombres ante las enfermedades que los perjudican, de tal manera que existan detecciones oportunas y tratamientos correctos y exitosos en cáncer de próstata, diabetes e hipertensión. Inclusive hay campañas con el lema ‘febrero, mes de la salud del hombre’.

En un sondeo realizado por este Diario, los hombres reconocieron que acuden al médico cuando están enfermos y pocas veces por prevención.

Entérate: ➡️ Interesa a tlaxcaltecas la dosis de refuerzo contra la Covid-19

Local

Coincidieron que a pesar de las enfermedades del corazón, hígado, riñones, por mencionar algunos, no se hacen chequeos anuales, menos de monitoreo de glucosa y presión arterial. Solo hasta que estoy mal y voy al doctor es que toman la presión y me mandan exámenes clínicos, pero no acostumbro una revisión anual, dijo penoso Eustolio N., de 58 años de edad.



Se que debemos cuidarnos del cancer de próstata, pero nunca he ido a hacer un chequeo, creo que un poco por pena. No me duele nada , expresó Jaime N., de 43 años.

Continúa leyendo: ➡️ Gobierno del Estado mantiene contacto con tlaxcaltecas que se encuentran en Ucrania



Con el Covid hasta da más miedo ir al doctor, reconozco que debemos cuidarnos, pero no voy al doctor seguido para que me digan si yo como hombre estoy bien en los posibles padecimientos que pueden darme comentó Rigoberto N., de 45 años.

Local



Veo que mi esposa sí va al doctor a sus chequeos, pero yo no voy seguido, por una parte por trabajo y por otra por falta de cultura para cuidar de nuestra salud. Sé que soy jefe de familia y debo cuidarme para ver salir adelante a mis hijos , anotó Manolo N., de 47 años de edad.

No te pierdas: ➡️ Servicio de Denuncia Anónima 089 atendió más de 30 llamados de apoyo en 24 horas

La SSA mencionó que los principales padecimientos del hombre son enfermedades ácido pépticas, como las gastritis, traumas, a consecuencia de fracturas por golpes o secuelas en la columna, sobre todo a nivel lumbar, problemas de la columna lumbar, hiperplasia prostática, crecimiento prostático, reflujo, hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos altos e infecciones.

45 años es la edad promedio para comenzar con revisiones a la salud del hombre

Te puede interesar: ➡️ Después de dos años celebrará Contla carnaval; será del 19 al 21 de marzo

No dejes de leer ⬇️

Doble Vía

Local