Hospitales privados no son de primera línea vs. Covid: Sesa

Debido a que el personal de hospitales privados no está registrado dentro de la red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), no está catalogado como de primera línea en el combate contra la Covid-19, de ahí que no podrá ser vacunados en ese orden, manifestó el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales.

En este sentido, el funcionario aclaró que pertenecer a la red IRAG para ser vacunados a la par del demás personal, fue un requisito que impuso la Federación, no el Estado, por lo que estos nosocomios no serán tomados en cuenta y sus trabajadores deberán esperar su turno conforme a la política nacional de vacunación.

Por ello, dijo que hasta el momento no cuentan con una lista o padrón de cuántos serían los trabajadores de la salud de esos hospitales que atienden la Covid-19.

Sin embargo, reiteró que debido a que existe una planeación y estrategia de vacunación contra el virus, los lineamientos ya están emitidos por el gobierno federal, entonces la entidad no puede modificar ese esquema. “Quiero ser muy puntual, nosotros no manejamos la estrategia de vacunación, solo proporcionamos listados y relación de los trabajadores del sector salud que atienden la emergencia sanitaria”, finalizó.

Según datos del Clúster Médico de Tlaxcala, la entidad requerirá de por lo menos 900 dosis de vacuna contra la Covid-19, esto para inocular al personal que labora en hospitales y clínicas particulares.

