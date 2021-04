Huamantlecos tienen talento para el trabajo: Macías Romero

El precandidato a la presidencia municipal de Huamantla, Humberto Macías Romero, manifestó que es urgente generar las condiciones para que la ciudadanía del Pueblo Mágico y sus alrededores obtengan las mejores oportunidades laborales.

Aseguro que los huamantlecos tienen talento y preparación para desempeñar cualquier labor, pero lamentablemente un importante sector no es aprovechado a pesar de su cercanía con el corredor Ciudad Industrial Xicohténcatl II o las empresas automotrices en San José Chiapa, Puebla.

“El municipio de Huamantla tienen muchas ventajas competitivas en el sector industrial, entre ellas la ubicación geográfica y la preparación académica de su gente, pero pese a ello muchos no son tomados en cuenta, de ahí la importancia de generar las condiciones para mejores oportunidades laborales para los huamantlecos y no para gente otro lugar”, expresó.

POTENCIAL INDUSTRIAL

Humberto Macías aseguró que Huamantla cuenta con un gran número de empresas asentadas en Ciudad Industrial Xicohtencatl II. De hecho, tan solo el año pasado se instalaron plantas productivas como Sonavox Electronics, empresa de capital chino que produce bocinas para automóviles o la empresa Color Link México, dedicada a la fabricación de cosméticos que invirtió 100 millones de pesos para su planta en Huamantla.

“Recuerdo que hace unos días me invitaron a una fábrica y platicando con la encargada de Recursos Humanos me dijo que la mayoría de los trabajadores son de Puebla, porque la gente de Huamantla no tiene la capacitación. Sin embargo, yo creo que la gente de Huamantla es muy trabajadora y comprometida, pero lo que hace falta hacer es conectar a nuestra gente con las empresas que ya hay”, puntualizó Macías Romero.

Afirmó que apuesta por un proyecto en el que existan las capacitaciones necesarias para que los ciudadanos se incluyan en la industria automotriz.

