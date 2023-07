Incompetente, Congreso para sancionar en materia electoral

Para sancionar a los municipios por no haber retirado la propaganda electoral del proceso local 2020-2021, el Congreso del Estado es incompetente, aseguraron los presidentes de las comisiones de Asuntos Electorales y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Juan Manuel Cambrón Soria y Ever Campech Avelar, respectivamente.

Lo anterior, debido a los resolutivos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para que sea el Legislativo quien sanciones a 16 municipios incumplidos con el retiro del material electoral y entrega del informe correspondiente a la autoridad.

En este sentido, el perredista dijo que el Congreso no tiene las facultades para sancionar a quienes no cumplieron con la encomienda, pues en todo caso tendría que ser el propio Instituto el encargado de sancionar o el Instituto Nacional Electoral.

Además, comentó que la comisión a su cargo no le ha sido notificado al respecto, pero que no podría el Congreso realizar ninguna acción en contra de algún municipio porque se estaría excediendo en sus facultades. Por su parte, Campech Avelar afirmó que el Congreso no tiene facultades para sancionar en materia electoral a los municipios, de ahí que al ser notificados el Legislativo debería proclamarse incompetente para atender esa cuestión.

Asimismo, reiteró que el ITE debería ser el organismo encargado de aplicar su propia determinación y no turnarla al Congreso, aunque también aceptó que al momento no ha sido notificada la comisión que preside al respecto.

El pasado viernes, ingresaron a la correspondencia los oficios del ITE donde avisó de su determinación al Congreso, los cuales fueron turnados a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.