Inconforma distribución de los votos, aprobada por ITE

El anexo aprobado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones sobre la distribución de votos ciudadanos de los partidos que participaron en candidatura común en el proceso electoral pasado, ha generado inconformidad por parte de los partidos Nueva Alianza Tlaxcala (Panalt), Verde Ecologista de México y Socialista, al influir de manera directa en los lineamientos de paridad.

Local Órganos autónomos ejercerán 402 mdp, para 2021

Y es que de acuerdo con los criterios aprobados por el órgano electoral, los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes que participen en 2021, tendrán que realizar las postulaciones de candidaturas en dos bloques de competitividad, para evitar poner en desventaja a alguno de los géneros durante la contienda.

Don Goyo es un ejemplo de trabajo; tiene 95 años de edad



Más Información aquí ➡ https://t.co/IeT3UU3ZvM #Ejemplo #Vida #Trabajo #Campesino #Ixtenco pic.twitter.com/3tr7BfqQDk — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 22, 2020

Estos bloques de competitividad se dividirán conforme a los niveles de votación que hayan registrado los partidos en el proceso electoral anterior, situación que ha provocado dudas entre los dirigentes de dichos partidos pues en algunos municipios dónde fueron en candidatura en común no les registraron votos.

Local Servidores podrán ir por candidatura independiente

De acuerdo con la dirigente del Panalt, Sandra Corona Padilla, en 2018 su partido participó en 18 municipios con la figura de candidatura común, con la postulación de candidaturas en cinco comunas, que son las únicas en las que les han reconocido votos.

En las 13 restantes, de acuerdo con el anexo del ITE el partido no registra votación, situación que han solicitado les sea aclarada, pues de acuerdo con la dirigente vulnera la situación del partido y la distribución de votos no se apega al convenio de candidatura común con relación a la distribución de los porcentajes de votación.

Aseguró que la misma situación la enfrentan el Verde Ecologista y el Partido Socialista, por lo que han solicitado al Consejo General la justificación del método de distribución de votos que realizaron.

Prevén aguinaldo sin contratiempos en Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/vIwQJUvhFE #Empleos pic.twitter.com/RPgtPT9nSf — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 22, 2020

“Esta situación nos pone a repensar el posicionamiento y ver que tanto nos conviene ir en candidatura común, no vemos condiciones favorables si en los municipios que participemos por esta figura y no postulemos candidatos no nos van a contar votos”, añadió.

Corona Padilla aseguró que dependerá de la explicación que les de el ITE sobre la distribución de votos, para determinar si judicializan el tema o no.

Registran 3 municipios de Tlaxcala mayor cifra de delitos



Los detalles en ➡ https://t.co/uDjOD5zy8y#Tlaxcala #Capital #Delitos #Municipios pic.twitter.com/NFworXCFmz — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 22, 2020

No dejes de leer:

Local Prevé Ejecutivo 185.7 mdp para ITE

Local No registra ITE manifestaciones para candidaturas independientes