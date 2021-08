Informaron de funcionarios 22 municipios de Tlaxcala

Por no contar con las capacidades técnicas, solo 22 de los 60 ayuntamientos cumplieron con la difusión de la información de los servidores públicos que conforman las administraciones, las prestaciones y recursos que perciben, informó el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), Julio Caporal Flores.

Además, manifestó que en muchos de los casos también se debe a la falta de interés de los ayuntamientos, al no existir acciones sancionatorias o vinculatorias a un proceso para que cumplan con esta obligación.

Señaló que, ante estos resultados, antes del 25 de agosto buscarán sostener una reunión con autoridades electas municipales para que sepan la importancia de hacer pública la información de los ayuntamientos, tanto del personal que colabora, como de los recursos y acciones que desarrollan.

Y es que refirió que en próximos meses el Sistema Nacional estará definiendo los plazos para que en las entidades se castigue a quienes no cumplen con las obligaciones de transparencia de acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SAET, Julio Caporal Flores, afirmó que no existió malversación de recursos en la cuenta pública 2020, y aseguró que todas las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior ya fueron atendidas.

Planteó que desde el año 2019, los dictámenes emitidos por el Congreso local señalan que el SAET no realizó desviación de recursos de ningún tipo, y que en su momento fueron aclaradas las dudas que existieron en la aplicación de recursos.

Julio Caporal Flores comentó que el sistema tiene que poner el ejemplo de que los recursos tienen que ser ejecutados de manera correcta “por eso se los he manifestado a mis compañeros si yo no tengo el recurso no lo gasto”.

SANCIONES





En próximos meses el Sistema Nacional estará definiendo los plazos para que en las entidades se castigue a quienes no cumplen con las obligaciones de transparencia.

