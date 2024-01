Intereses políticos y económicos no permiten libre trabajo a mototaxistas, acusan conductores

Integrantes de la Unión Libre de Mototaxis de Papalotla y Nopalucan acusaron que intereses políticos y económicos son los que no les permiten trabajar de manera formal en los municipios donde tienen presencia.

Asimismo, criticaron las declaraciones del presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso local, Jorge Caballero Román, de no tomarlos en cuenta en la ley pese a que no han concluido los foros para construir la norma en la materia.

Aunado a lo anterior, el mismo titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin, aseguró que no es viable regularizar a los mototaxis como un transporte público, pues ese tema ya ha sido analizado desde la instancia gubernamental y, en su opinión, los vehículos no pueden ser considerados como un modo de transporte seguro, puesto que no reúnen las condiciones para ello.

A nombre de los quejosos, José Marco Antonio Berruecos Lara, representante de la Unión Libre de Mototaxis de Papalotla, indicó que han insistido con la gobernadora y el mismo Congreso, pero no han tenido respuesta, de ahí que ya hicieron llegar sendos oficios al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la problemática con los mototaxis.

Además, también manifestó que quienes no los dejan trabajar a gusto son los mismos transportistas al cerrarles las puertas para laborar, sin pensar que ellos en su momento lucharon para pedir apoyo, tener esa concesión y no piensan en esas necesidades que tienen.

Asimismo, sostuvo que para ellos es importante conservar este empleo que, además, es un servicio necesario para la comunidad, pero no hay manera de que entiendan las cosas y es la negativa que tiene tanto el gobierno como los concesionarios.

Finalmente, advirtió que el próximo viernes acudirán al foro de movilidad organizado por el Congreso local para manifestar sus peticiones e inconformidades, además de exigir que sean tomados en cuenta para ser regularizados.