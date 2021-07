Listos, 21 Bancos del Bienestar en Tlaxcala

En Tlaxcala está concluida la edificación de 21 Bancos del Bienestar que, en breve, serán puestos en operación por el gobierno de la República, confirmó el delegado de la Secretaría del Bienestar, Carlos Luna Vázquez, quien afirmó que la idea es que “todos los programas sean bancarizados”, ahí los interesados podrán ir a recibir sus apoyos económicos.

El año pasado, la administración de Andrés Manuel López Obrador informó que a la entidad le corresponden 71 bancos. Para la construcción de cada uno han destinado dos millones 221 mil 890 pesos.

21 Bancos del Bienestar que serán puestos en operación en el estado por el gobierno de la República / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

En entrevista, Carlos Luna especificó que las edificaciones que están construidas se ubican en los municipios de:

Altzayanca

Apizaco

El Carmen Texquexquitla

Huamantla

Santa Cruz Tlaxcala

Terrenate

Tlaxco

Tocatlán

Tzompantepec

Calpulalpan

Ixtacuixtla

Tepetitla

Nanacamilpa

Benito Juárez

Panotla

San Lucas Tecopilco

Santa Cruz Quiletla

en varios municipios hay hasta dos y tres sucursales, según el caso.

Carlos Luna Vázquez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

Anotó que una vez que las instalaciones están listas, ahora la delegación del Bienestar se ocupa en el proceso de equipamiento con miras a que funcionen en breve, para que los beneficiados reciban su recurso de algún programa en el que estén inscritos, asistan a retirar por tarjeta, reciban sus remesas de Estados Unidos de Norteamérica y gestionen un crédito con un interés bajo.

Creo que su funcionamiento no va a tardar mucho tiempo, va a ser en pocos días. Posiblemente venga el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a inaugurarlos, como parte de los mil bancos de todo el país. Aquí vamos a inaugurar 21. De los 71 estamos debajo de la mitad, están en proceso de legalización y otro tanto no quisieron, anotó.

El también coordinador de Programas Federales en Tlaxcala, mencionó que registran 11 bancos que están en proceso de construcción en:

Atlangatepec

Cuapiaxtla

Xaloxtoc

Lázaro Cárdenas

San José Teacalco

Contla

San Pablo del Monte

Tepeyanco.

Luna Vázquez indicó que el resto de los bancos planeados está en el proceso de regulación de los predios.

Tenemos que ver la legalidad, no podemos construir en un predio que no esté a nombre del municipio y que éste haga la donación. Estamos en el asunto jurídico, en algunos lugares no hay, algunos presidentes municipales no quisieron, simplemente no les interesó llevar un Banco del Bienestar. Esperemos que con el cambio de esta administración que viene tengamos mejor respuesta, vamos a platicar con los presidentes electos para explicar de la importancia de las sucursales, finalizó.

