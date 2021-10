Llevarán servicios de salud a domicilio

No se puede hablar de un cambio verdadero si no se refleja en las condiciones de vida de la gente y en la capacidad de ejercer todos sus derechos, como el derecho a la salud, sostuvo la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al poner en marcha el programa “Médico en tu Casa”, que acercará servicios de salud a personas con complicaciones para acudir a centros de salud u hospitales.

Durante el evento inaugural llevado a cabo en la explanada del Centro Expositor de Tlaxco, destacó que pese a las complicaciones económicas que han enfrentado al llegar a Palacio de Gobierno han puesto en marcha diversos programas en beneficio de la salud de los tlaxcaltecas, como el “Médico en tu Casa” que ayer inició operaciones.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el programa “Médico en tu Casa”, en la explanada del Centro Expositor de Tlaxco / Cortesía | Gobierno del Estado

Acompañada de Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud en el estado (Sesa); de Armando Flores López, presidente municipal de Tlaxco, y de María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del patronato de Bienestar Social de Tlaxcala, la gobernadora resaltó con esa nueva estrategia cumple una más de las promesas hechas en campaña, al tiempo que explicó que está dirigida para brindar atención a pacientes postrados y enfermos especiales que por alguna razón no pueden salir de su domicilio.

EL PROGRAMA

Este programa nos permitirá incrementar el apoyo del servicio de atención primaria en beneficio de los adultos mayores, personas con alguna discapacidad, enfermos terminales, personas que están postradas con condiciones de abandono social, pacientes en convalecencia postcovid-19 y mujeres embarazadas que no han recibido atención médica, expresó ante enfermeras y médicos.

Mencionó que con ello el gobierno estatal retomará el seguimiento y atención de pacientes crónicos o con diversas necesidades y que por alguna situación de vulnerabilidad no han tenido la posibilidad de tener atención médica.

Añadió que ese programa incluye el despliegue de unidades móviles con consultorios médicos y dentales, así como con el escáner mamario y con cardiotócografo, cuyas labores estarán a cargo de 12 médicos, cuatro odontólogos y dos técnicos especialistas en escáner mamario, por lo que ese programa significa un apoyo para miles de tlaxcaltecas que de otra manera no podrían recibir atención médica.

La Cuarta Transformación en Tlaxcala tiene el propósito de impulsar un cambio que se refleje en el bienestar de la gente, que se ocupe primero de los más necesitados, y por eso son tan significativas estás medidas... la salud es un derecho y nuestra visión es que todos los tlaxcaltecas, independientemente de su condición social o laboral, accedan a él, pues ese es el mandato que recibimos del pueblo de Tlaxcala y estamos empeñados en hacerlo realidad, indicó.

Ahí, la gobernadora reiteró la construcción de dos unidades médicas para el servicio de hemodiálisis y para la cirugía ambulatoria de mínima invasión; además, también habló de la compra de 20 ambulancias para estar en mejores condiciones para atender los servicios de urgencias.

Por su lado, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, explicó que las acciones de “Médico en tu Casa” brindarán atención a las personas que más lo necesitan, y en las comunidades que más lo necesitan.

Al destacar que el programa es otro compromiso de Cuéllar Cisneros cumplido en los primeros 100 días de gobierno, informó que la meta es lograr 10 mil acciones en el primer mes en todas las comunidades, reforzando así a las tres jurisdicciones para tener mayor beneficio en la salud de todos los tlaxcaltecas.

El horario de atención de las unidades móviles de salud es de 09:00 a 16:00 horas.

