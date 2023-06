Los RSP y PAN en Tlaxcala, critican idea de elegir a los ministros por voto

En el estado, los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Acción Nacional (PAN) criticaron la propuesta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular, aunque RSP coincidió en que deben acabar los privilegios de los cuales gozan sus trabajadores, pues al ser un organismo autónomo han sobrepasado sus atribuciones.

Municipios Un año, elección histórica | Para Saga no era el tiempo de gobernar

A nivel federal, el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles Gómez presentó una iniciativa de reforma constitucional para que las ministras y ministros de la SCJN, así como los jueces, sean electos por voto popular, directo y universal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En este sentido, la dirigente de RSP, Aurora Villeda Temoltzin, dijo estar de acuerdo en que los privilegios terminen en el Judicial, pero la elección por voto sería un retroceso a la democracia.

Además, enfatizó, con la designación de los ministros en esta modalidad podría aumentar el riesgo de corrupción o de que sean propuestos para pago de favores políticos, por lo cual no ve con buenos ojos esa propuesta, aunque en general dijo que su partido ha respaldado las decisiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Local Confirma TET desaparición de RSP, PES y Fuerza por México

Por su parte, Miriam Martínez Sánchez, del PAN, indicó que la propuesta de elegir a los ministros de la SCJN por voto popular, además de ser una regresión, representa un error que afectaría en lo jurídico, económico y político, pues atenta contra la defensa de la constitucionalidad y trasgrede el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.

Más detalles: ➡️ Será Aurora Villeda Temoltzin nueva líder de Redes Sociales Progresistas en Tlaxcala

Criticó que la propuesta esté encaminada a cumplir caprichos y órdenes presidenciales, pues solo busca el control del Estado de Derecho ante las ocurrencias que han sido frenadas por la mayoría de los ministros de la Corte, de ahí que “es una especie de vendetta” ante los reveses judiciales de la actual administración en su intento por hacerse del control y la voluntad de la Corte.

Eso sí, puntualizó que, más allá de esas posiciones, el pueblo debe tener claro que la impartición de justicia va más allá de un asunto de concurso de popularidad, de quién tiene más adeptos o lleva más votantes, sino de cumplir con requisitos de capacidad, conocimiento técnico e, incluso, experiencia laboral.

Local Carecen RSP y FxM de recursos públicos

Sin embargo, el dirigente estatal de Morena, Carlos Augusto Pérez Hernández, dijo que la propuesta tiene como objeto cambiar el viejo modelo impregnado de corrupción del Poder Judicial, además del tortuguismo e ineficacia, pero este poder es el último resquicio que de manera abierta y descarada viven como faraones, además de que la justicia no la han hecho llegar al pueblo, seguramente a raíz de que no tiene vinculo con el pueblo, de ahí que el presidente propone que su raíz sea democrática.

Te puede interesar: ➡️ Pide dirigencia nacional de RSP al "Saga" no hacer lo mismo que otros

Asimismo, sostuvo que el ser electos de esa forma no es ninguna idea descabellada, pues consideran que sería un compromiso con el pueblo, no con alguna élite política o económica como sucede, pues no quieren abandonar los sueldos y prestaciones de más de 500 mil pesos que reciben.

La propuesta precisa que para designar a los perfiles deberán establecer un Comité Técnico de Evaluación, encargado de estudiar la idoneidad de quienes se apunten en una convocatoria pública.