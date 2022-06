Un año, elección histórica | Para Saga no era el tiempo de gobernar

A un año de la elección del seis de junio de 2021, Juan Carlos Sánchez García, excandidato a la gubernatura de Tlaxcala, reconoció que no era el momento para postularse a dirigir la primera magistratura, pero esta experiencia le dejó aprendizaje y reconocimiento público entre la población.

Saga, como es conocido coloquialmente, fue el único varón que se postuló para buscar dirigir a la entidad tlaxcalteca, el partido que lo abanderó fue Redes Sociales Progresistas (RSP), de ahí que compitió contra seis mujeres con una camiseta de reciente creación.





Aun así, quedó en tercer lugar a nivel estatal y logró el triunfo en cuatro municipios: Xaltocan, Hueyotlipan, Acuamanala y San Juan Huactzinco, además de contar con casi 20 regidores y 20 presidencias de comunidad, pero no fue un buen resultado, lamentó Sánchez García.

Aseguró que esperaban lograr 10 puntos de aceptación en la elección, pero solo obtuvieron siete por no contar con una estructura fortalecida ni con los recursos suficientes.

Compartió que para tener resultados favorables se requieren tres aspectos importantes: tener 15 puntos de aceptación al inicio de la contienda; contar con un respaldo nacional que lo afiance, empuje y ayude, así como contar con una estructura importante a nivel estado que sea mantenida mediante programas sociales, financiamiento y/o aportaciones privadas, es decir, invertir mucho dinero.

No obstante, precisó que la candidatura fue un momento satisfactorio porque pudo conocer las necesidades de los diversos sectores sociales, de ahí que su principal propuesta en campaña fue generar empleo para lograr el progreso.

Actualmente, acotó que la población lo reconoce como político, pues en las visitas que realiza a los municipios y comunidades le han externado su respaldo y apoyo cuando decida ser nuevamente candidato a algún cargo de elección popular.

DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO

Para Juan Carlos Sánchez García el seis de junio de 2021 fue un día importante en su vida y se quedó con la expectativa de que algún día podrá ser gobernador.

Reiteró que la experiencia fue única y satisfactoria, pese a los ataques que recibió durante los debates por parte de las entonces candidatas, pero uno que no se esperaba fue el de Liliana Becerril, excandidata del Partido Encuentro Solidario (PES), quien dio a entender que quien mandaba en el proceso electoral era su esposa Aurora Villeda Temoltzin.

Precisó que no conocía a la excandidata, solo mantuvo una plática tres meses antes del debate para solicitar la candidatura por el Distrito federal 02, pero no se la pudieron dar porque teníamos un compromiso con la persona que fue candidata, de ahí que pudo ser desquite de Becerril.

Respecto a los demás candidatos, mencionó que, por medio de terceros, fue invitado a tener una plática con la actual gobernadora Lorena Cuéllar, así como con la excandidata Anabell Ávalos, pero dijo que no tuvo interés para ese diálogo porque no podía fallarle a la población y no había posibilidad de declinar.

Actualmente, dijo que mantiene comunicación con Eréndira Jiménez Montiel, excandidata de Movimiento Ciudadano; con Viviana Barbosa, excandidata de Fuerza por México y con Anabell Ávalos, extitular de la coalición “Unidos por Tlaxcala''.





Respecto a Lorena Cuéllar, señaló que no la ve desde que es gobernadora, solo pudo saludarla como gobernadora electa, pero mantiene un vínculo de amistad.

NO HUBO OPORTUNIDAD EN EL PAN

Juan Carlos Sánchez García perteneció a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), de ahí que se esperaba la postulación a la gubernatura bajo sus colores, pero no fue así y se debió a que no hubo oportunidad por la paridad de género, explicó en entrevista.

Recordó que el acuerdo que tenía originalmente con Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, era proponerlo para ser candidato, al igual que a Minerva Hernández, pero llegó la reforma que marcó la equidad de género y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el 50 % de las candidaturas tenían que ser para mujeres y el 50 % para hombres.

En ese momento eran 13 estados los que tuvieron elecciones y correspondió tener como candidatas a ocho mujeres y siete varones, entonces esa reforma le cerró las puertas y se quedó sin posibilidades de encabezar sus aspiraciones, precisó.

Más tarde, Minerva Hernández tampoco pudo ser la candidata y llegó la alianza “Unidos por Tlaxcala”, que integró a los partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, y tuvo como candidata a Anabell Ávalos Zempoalteca.

“Marko Cortés me habló por teléfono preocupado porque ocho días antes de que saliera la votación final, me dijo que correríamos todo el riesgo, días después fue la votación y generó una resolución donde quedó el 50 % para mujeres y 50 % para hombres, me dijo que habíamos tejido amistad, que me reconocían el trabajo que venía haciendo en Acción Nacional, pero si traía ese sueño y ese proyecto era libre de buscar otra opción”.

Descartó tener alguna insinuación a retirarse o sentirse acorralado, pues fue invitado a permanecer en el PAN, pero ya no contaba con oferta política ni futuro para buscar algún cargo.

Reveló que hubo la propuesta de buscar una diputación local por el Distrito VII, que corresponde a la capital tlaxcalteca, pero la opción llegó tarde y no tenía estructura para ello. Incluso, le ofrecieron jugar por el Distrito III federal, pero ya no tenía tiempo para iniciar ese trabajo político.

CONTINUARÁ EN LA POLÍTICA

Tras la experiencia del seis de junio del año pasado, Saga aseguró que continuará en la política, pero no sabe si aparecerá en la boleta de las próximas elecciones, tampoco ha definido qué cargo de elección popular podría buscar, pues dependerá de las circunstancias y oportunidades que se presenten.

Eso sí, precisó que trabajará para beneficiar a la mayoría de los municipios con personajes que puedan gobernar para progresar y no solo administrar los recursos públicos.

Lamentó que los ayuntamientos no atiendan la reparación de calles y construcción de obras importantes.

Finalmente, aclaró que no se ve en otro partido, pero sí haciendo alianzas porque RSP como partido local no tiene la fuerza suficiente para conservar el registro y lograr posiciones de gobernar municipios o distritos, pero realizarán un trabajo estatal con Acción Nacional y unirse con otros colores para seguir trabajando en Tlaxcala.

Más de 40 mil votos le dieron el tercer lugar en la elección del seis de junio de 2021 a Juan Carlos Sánchez García, abanderado por Redes Sociales Progresistas.

