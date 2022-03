Micronegocios dan impulso a familias tlaxcaltecas

Por su tamaño, los micronegocios en el sector comercial y de servicios impulsan la unión familiar, generan empleos dignos y ganancias económicas para el sustento del hogar en Tlaxcala, dentro de la nueva normalidad por el Covid-19.

Así, tiendas de:

Abarrotes,

Verdulerías,

Ferreterías,

Florerías,

Mercerías,

Papelerías,

Renta de internet,

entre otros giros comerciales, negocios familiares que han logrado estar vigentes, son atendidos por los propios miembros de la familia, lo que les ayuda a que las ganancias sean para su hogar.

Tan solo en el país, el 83 % de las empresas son familiares, en su mayoría pequeñas y medianas, que generan el 67 % del empleo a nivel nacional, de ahí que son una parte importante de la economía. Las empresas familiares son aquellas donde la administración y la propiedad están a cargo de una o más familias.

Tras comentar que se encarga de ir a surtirse con los proveedores, Osvaldo N., compartió que en su tienda de abarrotes, donde también trabaja su esposa, han encontrado un negocio que les da ingresos para atender sus necesidades básica, incluso tiene en renta tres computadoras.

Tenemos más de seis años con la tienda, es un negocio familiar que nos da para comer, vendemos de todo lo de abarrotes, refrescos, hacemos tortas, rentamos computadoras para los muchachos que necesitan imprimir, usar el internet. Hay momentos del día en que estamos los dos juntos atendiendo.

Enriqueta N., comentó que en su tienda de abarrotes labora junto con su esposo y en ocasiones sus hijas les ayudan, pues también vende variedad de verduras, con la ventaja de que es en su propio hogar, pues ahí acondicionaron una accesoria.

Todos los días abrimos, tengo verduras y la gente viene a comprar para hacer sus comidas. Mi esposo y yo trabajamos con gusto, es digno ganar el dinero con una tienda de abarrotes.

Al respecto, Marcela N., maestra jubilada, comentó que puso un negocio de papelería que atiende con su esposo y su hijo. “La cercanía con una primaria me ayuda a tener ventas, mi esposo y mi hijo me ayudan a atender, es un negocio familiar, las ganancias son para nosotros. No pago renta, es una accesoria que hice para la papelería”.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la entidad la mayoría de las unidades económicas está en el sector comercio, principalmente en las actividades de menudeo. También hay en la industria manufacturera, servicios varios, de preparación de alimentos y bebidas, servicios de salud y asistencia social, educativos, entre otros.

El Inegi precisó que por su tamaño y el giro de la actividad, hay unidades económicas que emplean de uno a cinco personas, de seis a 10 y de 11 a 30 personas. De esta manera, hay 76 mil 213 unidades económicas de hasta cinco personas, tres mil 227 de seis a 10 personas, dos mil 119 de 11 a 30 personas, 402 de 31 a 50 personas y 263 que tienen de 51 trabajadores a 100.

Agregó que en el Directorio Nacional de Unidades Económicas en Tlaxcala las unidades económicas lograron sobrevivir ante la pandemia del nuevo coronavirus, pues están abiertas un total de 82 mil 497.

82,497 Unidades registradas en el Directorio Nacional de Unidades Económicas en Tlaxcala

