[Actualización] Incumplen bares de la capital tlaxcalteca con acuerdo de reubicación

Bares ubicados en la capital tlaxcalteca incumplieron con el acuerdo de reubicación alcanzado con la administración municipal, según el Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas.

En junio de 2023, la entonces secretaría del ayuntamiento, Katy Valenzuela Díaz, informó a este Diario que negocios de “giros rojos” incumplían con la normatividad municipal por lo que tenían que ser reubicados. Refirió que los negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes incumplen con el artículo tercero del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas, al ubicarse a 50 metros de un centro escolar o deportivo siendo la distancia mínima de 150 metros. Ante esta situación acordaron con los propietarios de los negocios ubicados en la carretera Tlaxcala-Puebla, en las inmediaciones de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al igual que en la avenida Juárez de la colonia Centro, para que a más tardar en un periodo de seis meses debían cambiar de domicilio.

La fecha límite para cumplir con este acuerdo era en el mes de diciembre de 2023; sin embargo, estos comercios de “giros rojos” no han cumplido con a determinación, además de que hace unos días dos de estos espacios fueron suspendidos de forma indefinida por la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

De acuerdo con datos emitidos por la administración municipal al menos han detectado que seis negocios incumplen con la normativa estatal y municipal al encontrarse cercanos a centros escolares o deportivos. Por esta situación el ayuntamiento capitalino los exhortó a modificar su domicilio con la intención de salvaguardar la integridad de la niñez y la adolescencia, así como evitar que los propietarios pongan en riesgo su inversión al arriesgarse a un cierre definitivo.

En el mes de junio de 2023, la Coordinación de Buen Gobierno del municipio de Tlaxcala advirtió que, de no cumplirse con la determinación, la administración municipal podía recurrir a una nueva verificación que derivaría en una clausura definitiva del negocio. No obstante, a dos meses y medio de haber concluido el plazo para la reubicación de estos bares los negocios siguen prestando servicio al público y sus clientes no han sido advertidos de algún cambio de domicilio.

En el municipio 480 negocios cuentan con licencias de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas, de estos, al menos 75 incumplen con la normatividad. local respecto a la ubicación de su domicilio, algunos de ellos debido a que las instituciones educativas se instalaron de forma posterior a instalado el comercio.

Al menos 75 comercios de los denominados “giros rojos” incumplen con la normatividad de ubicación para su operación