Acusa regidora carencia de médicos y medicinas en hospital de Calpulalpan

Desatención a pacientes por falta de médicos y medicinas en el Hospital General IMSS-Bienestar de Calpulalpan denunció la regidora que preside la Comisión de Salud, María Angelina López Roldán y solicitó la intervención del gobierno del estado.

A través de un escrito que ingresó al despacho de la titular del Poder Ejecutivo local, denunció que el pasado nueve de marzo recibió una llamada telefónica donde le pidieron apoyo para que fuera atendida una menor de 14 años que presentó temperatura y ronchas en todo el cuerpo, pues tenía dos horas en espera y al final no fue atendida.

El mismo día, pero a las 22:24 horas, recibió otra llamada de Protección Civil donde le indicaron que llevaron un paciente grave, con choque hipovolémico y no lo recibieron por falta de médico, entonces al enterarse, el propio director del hospital, Luis Ricarte, acudió acompañado de otro galeno para brindar la atención médica, a pesar de que ya no era su horario de trabajo.

No es la primera vez que ocurre esa problemática, por lo regular los fines de semana no hay médicos, además, no hay medicamentos e insumos que requieren los pacientes para su atención, los familiares han tenido que comprar, destacó.

La representante popular advirtió que de igual manera el hospital carece de medicamento básico como paracetamol y no existe una ambulancia para el traslado de pacientes, aunado a la “mala práctica” de algunos médicos.

Para que efectúen cirugías piden a los familiares de los pacientes lápices de cauterización, así como una máquina especial para laparoscopia, sin darle otra opción para su intervención quirúrgica.

Por lo anterior, la regidora pidió apoyo urgente del gobierno estatal, pues el hospital atiende a pacientes de otros municipios como Nanacamilpa, Benito Juárez, Sanctórum, Españita y Hueyotlipan, así como pacientes de los estados de Hidalgo, Puebla y México, aunado a los accidentados de la carretera federal México-Veracruz.