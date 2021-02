Acusan a Eymard Grande de manipular elección, en San Mateo Huexoyucan

Pobladores afirman que con el uso de la fuerza pública y “acarreando” gente, el alcalde Eymard Grande Rodríguez metió las manos este domingo 14 de febrero en el proceso de elección por usos y costumbres de la comunidad de San Mateo Huexoyucan.

Vecinos acusaron que el alcalde no solo ignoró el régimen del pueblo, sino que también pretende que su padre, Zenaido Grande García, asuma el cargo como nuevo presidente de esa comunidad, pero haciendo a un lado a tres candidatos postulados a este proceso.

Pilar López Barba, actual edil de Huexoyucan, comentó que desconocía de la nueva elección para este 14 de febrero, ya que de acuerdo al método de usos y costumbres, la nueva autoridad se elige semanas después del proceso constitucional, es decir que las elecciones estaban planeadas para el próximo mes de agosto.

Incluso, mencionó que así estuvo acordado mediante una asamblea pactada el pasado 25 de diciembre de 2020, donde el pueblo postuló un registro de tres candidatos que buscan este cargo, pero en ese entonces se desconocía de la intención de Zenaido Grande.

Por ello, López Barba asegura que Eymard Grande manipula este proceso y además hace uso de poder como Presidente Municipal. “En esta ocasión ya están votando y el pueblo no sabemos ni quiénes son los candidatos, esa es la principal inconformidad de todos”, dijo.

Asimismo, agregó que “se oyen comentarios que el presidente amenazó a la gente, ya que los que no voten por su padre deben estar preparados para las consecuencias, a mí me ofreció una dirección en su administración para avalar este proceso, pero respondí diciendo que las cosas no son así”.

Por su parte, Esteban Pérez Montales, Ventura Valencia Solano y Nicandro Grande Pérez, candidatos postulados por el pueblo a presidente de comunidad, comentaron que en ningún momento recibieron notificación de que el proceso se adelantaría al menos seis meses; ante ello, procederán a interponer su queja ante las instancias legales.

Ciudadanos afirman que la gente que votó en este proceso recibió previamente un apoyo mediante la entrega de despensas, calentadores solares, fertilizantes, etc.

La comunidad cuenta con un aproximado de mil 700 votantes, de los cuales ni la mitad acudió a las urnas para votar por usos y costumbres.

