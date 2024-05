Acusan de malos tratos a personal de la Unidad de Salud IMSS-Bienestar de Xaltipan, municipio de Contla

Pobladores de San Miguel Xaltipan, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, demandaron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros el cambio de adscripción de una doctora y una enfermera que la laboral en la Unidad de Salud IMSS-Bienestar, debido a los presuntos malos tratos que tienen con los pacientes.

Mediante un escrito, cuya copia posee este Diario, el presidente de comunidad, Javier de la Cruz Nava, emitió un oficio que fue entregado la tarde de este martes a la oficina de atención ciudadana del Gobierno del Estado. Ahí, a nombre de su población, expone que las profesionales de la salud de nombre Minerva N. e Isabel N., médico y enfermera, respectivamente, incumplen con lo establecido en la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.

De esta manera, explican que la normativa establece que “los beneficiarios del sistema tendrán el derecho a un trato digno, respetuoso y atención médica de calidad”, empero, afirman que “se han presentado y documentado reiteradas quejas de beneficiarias, en cuanto al trato prepotente recibido” por parte de dicho personal médico.

LAS QUEJAS

Entre un grupo de 10 mujeres, que representó a más de 150 ciudadanos de San Miguel Xaltipan que firmaron la petición, Alejandra N. narró a El Sol de Tlaxcala los malos tratos que sufrió en la etapa de su embarazo.

Yo llego, me siento y la doctora me dice a qué vienes… y me dijo, qué haces ahí sentadota, hasta tronando los dedos me indica que me pase inmediatamente a la camilla, y remata con una advertencia de apúrate que no tengo tu tiempo, dijo la mujer.





Por su parte, Rosa María N. expuso que su hijo presentó síntomas de desmayo y falta de oxígeno, pero cuando acudió a la Unidad de Salud, la doctora en mención se negó a atenderlo, pese a tener cita.

Así, son nueve casos los documentados por parte de la población para exponer la queja ante la titular del Ejecutivo estatal y cambiar de adscripción a doctora y enfermera señaladas por brindar una presunta mala atención a los pacientes.