Transportistas se inconforman por nueva invasión de ruta de las unidades de Tuxsag

Representantes de diversas líneas de transporte público se inconformaron la mañana de este lunes contra las unidades de la empresa Tuxsag por presuntamente nuevamente invadir ruta y llegar a Tlaxcala capital.

Local Reordenará Gobierno estatal el transporte público

Reportaron que la mañana de este lunes a las 9:30 horas fue la primera corrida de la empresa Tuxsag por el tramo de la carretera Santa Ana-Tlaxcala hasta arribar a la capital, donde no tienen autorizado circular, pues su concesión solo llega a Chiautempan.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ante la situación, los transportistas de las diversas líneas afectadas se reunieron sobre la carretera Santa Ana-Tlaxcala para externar su inconformidad y verificar que dichas unidades no circulen por la zona.

Además, otro grupo acudió a la Secretaría de Gobernación y otro a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado para exponer la invasión de ruta y exigir una solución al caso, pues aseguraron no es la primera vez que ocurre.

Respecto a una presunta retención de unidades, Reina Aguilar Hernández, representante de la ruta Guadalupe Tlachco-Tlaxcala e integrante de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala, detalló que la Dirección Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Tlaxcala detuvo una unidad sobre la calle Alonso Escalona para solicitar que no circulen por la zona, pues no lo tienen autorizado, pero no pasó a más.

Lee también:➡️ Transportistas exigen a la Secretaría de Movilidad orden por invasión de las rutas

Por ello, agregó que permanecerán en el lugar de manifestación hasta dialogar con Luis Antonio Ramírez, titular de la Secretaría de Gobierno, pues ya no sostendrán acercamiento con la Secretaría de Movilidad ante la falta de soluciones y su nulo interés para actuar contra Tuxsag.

Aseguró que la ruta Chiautempan-Tlaxcala que arriba al Trébol y la Central Camionera está muy saturada y no quieren que ingrese otra ruta, pues eso afecta a los conductores y representantes de las diferentes líneas que sí cuentan con la autorización para arribar a esos puntos, como la ruta Santa Ana-Parque, Camino Real, Cuaxomulco, Tlachco, San Lucas Tlacochcalco, San Miguel Contla, Huitznahuac, Metropolitana y Siglo XXI, por mencionar algunas.

Reveló que existe un decreto en que el gobierno del estado precisa que todas las empresas del transporte público deben sujetarse a lo establecido en su tarjeta de circulación y los itinerarios, pero Tuxsag ha abusado y originado un conflicto social.

No te pierdas:➡️ Surge conflicto entre unidades del servicio público por presunta invasión de rutas

Finalmente, indicó que esperan el acercamiento con el titular de la Secretaría de Gobierno, de lo contrario van a retener las unidades de Tuxsag como medida de protesta ante la falta de solución a la constante invasión de rutas, que ya es un problema añejo.