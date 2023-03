El precio del pasaje discrepa del servicio

A tres meses del incremento del pasaje en el transporte colectivo de Tlaxcala, los usuarios coincidieron en que las tarifas discrepan con la calidad del servicio, pues en muchos casos las unidades están en mal estado, con vidrios polarizados, los conductores exceden los límites de velocidad y cobran más de las tarifas autorizadas.

Fue el 23 de diciembre de 2022 cuando el gobierno estatal autorizó el aumento en las tarifas del transporte público. Pasó de siete a ocho pesos la parada mínima y 35 centavos por cada kilómetro adicional, según el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala. El trayecto de la parada mínima de seis kilómetros equivale a ocho pesos, pero de siete kilómetros en adelante aumenta 35 centavos por cada kilómetro.

El acuerdo fue justificado tras realizar un estudio técnico y analizar el último aumento a la tarifa realizada en diciembre de 2017, que fue de siete pesos la parada mínima. Las autoridades estatales justificaron que el aumento es necesario debido al gasto que hicieron los concesionarios del transporte para cambiar sus unidades vehiculares, el aumento en los insumos y en los combustibles.

Los pasajeros que todos los días usan las unidades colectivas reconocieron que hay conductores que son atentos, usan el cubrebocas, manejan con precaución, respetan las tarifas vigentes y trabajan para llevar el sustento económico a su familia, pero hay otros que abusan a la hora de cobrar la tarifa de pasaje, bajo el argumento de que los centavos se redondean al peso.

Aunque las opiniones son diversas, este Diario recopiló los testimonios de la gente que por situaciones diversas deben usar alguna o algunas rutas del transporte público. Manifestaron que hay conductores que conducen a exceso de velocidad, cuando los multan es solo por no portar cubrebocas. Pero hacen cobros excesivos, no regresan el cambio de tal forma que no respetan las tarifas, aunado a que circulan unidades que son de modelos atrasados.

Me tocó ir en una combi que supuestamente la revisaron, se les dijo de los cobros excesivos y muchas anomalías. Pero los inspectores solo multaron al chofer por no llevar cubrebocas, da coraje, tienen amigos en la Secretaría, dijo un usuario que esperaba su combi en la explanada del mercado municipal de la capital tlaxcalteca.

“Todo pasa, no respetan las tarifas, se les reclama a los choferes y se comportan de forma altanera. Por ejemplo, la ruta Tlaxcala-Panzacola según la tarifa oficial deben cobrar 13.50 pesos, pero los choferes cobran 14.50 pesos”, comentó una trabajadora.

A ver si ya hacen algo con la ruta Tlaxcala-San Martín, porque ya no quieren regresar el cambio, cobran lo que ellos quieren, reprochó un estudiante de nivel bachillerato.

“Creo que no entienden que después de cierto kilometraje son 35 centavos, porque de Tlaxcala a Santa Ana cobran nueve pesos y de Tlaxcala a San Diego Metepec, también lo mismo, pero deben ser ocho pesos”, atajó José N.

Cobran como les da la gana, no hay tarifas exactas, les das la moneda y cobran de más. Me tocó que las Ocotlán te cobran 10 pesos. En la ruta San Luis- Zacatelco el pasaje es muy caro y no hay mucha distancia entre los pueblos, opinó Gabriel N.,

“A mí me tocó ver que el chofer frenó muy feo para hacer la parada y se cayó el señor que iba a bajar. Al chofer no le importó en lo más mínimo. Es verdad no respetan los ocho pesos de la parada mínima, cobran más porque argumentan que es el kilometraje, además es molesto que las combis estén todas polarizadas, no sé cómo es que así les gusta a los conductores”, mencionó Irma N.

ES BENÉFICO AUMENTO DE LAS TARIFAS DE PASAJE

Para los transportistas, el incremento del pasaje es benéfico porque ayuda a hacer frente a los gastos de combustible, refacciones, pago de unidades y de los choferes, mencionó el presidente de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala, Valentín Meléndez Tecuapacho,

“Sí nos benefició demasiado, claro no al 100 %, pero sí nos dio un respiro ante los insumos, gasolinas, refacciones, fue un tema comprobado con un estudio socioeconómico. Como tal, la organización fue la que estuvo picando piedra más de año y medio, en el tema de resultados se dio el compromiso para poder mejorar el transporte público en el estado”.

Reconoció que los conductores incrementaron las ganancias del día, beneficiándose como trabajadores integrantes de familias. Sus jornadas son de hasta 16 horas todos los días, muchos inician ruta a las cinco de la mañana y terminan a las 10 y 11 de la noche en las diferentes rutas de los municipios. Además, de que tendrán más recursos para remodelar las unidades.

En cuanto a los casos de las tarifas que no se respetan, el representante de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala explicó que cada chofer sabe que puede ser acreedor a una multa promedio de tres mil 300 pesos, más el pago de la grúa, en caso de hacer cobros de más, ante las quejas de los usuarios y operativos de las autoridades estatales.

Los mismos líderes mejor optamos por cobrar la tarifa y mejorar nuestro servicio. Recordemos que somos cinco mil 400 transportistas en el estado, la gente está aceptando, creo que siempre hay uno o dos más vivos, pero en su momento los choferes se llevan la infracción y se van al corralón tienen que pagar, es la única manera para que nos tengamos que alinear

Dijo que los integrantes del sector transporte están esperando el subsidio del gobierno estatal para cambiar las unidades colectivas, pues por lo menos 700 unidades deben cambiarse por modelos nuevos.

Tras reconocer la disposición del gobierno estatal por modificar las tarifas colectivas, Valentín Meléndez reconoció que les preocupa el tema de la seguridad pública porque están incrementándose los asaltos en las unidades. “En Tlaxcala se está viendo como en Puebla, asaltan los amantes de lo ajeno a los usuarios en la unidad de transporte”.

HAY 56 UNIDADES SANCIONADAS

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), informó que de enero al corte de este 14 de marzo de 2023, registran 56 unidades de transporte público de diversas rutas que sancionaron por no respetar la tarifa de pasaje autorizada.

Refirió que las infracciones corresponden a 30 días según el valor de la Unidad de Medida Actualizada y remisión de la unidad al corralón.

El número de unidades y operadores sancionados obedece a las denuncias recibidas por la ciudadanía. Por lo que el personal de la SMyT supervisó las rutas y unidades, las faltas fueron cometidas en flagrancia, por ello se procedió a la sanción.

8 pesos es el precio de la parada mínima en la entidad tlaxcalteca.

56 unidades sancionadas por la SMyT por no respetar tarifas de pasaje.

El 23 de diciembre de 2022 el gobierno estatal autorizó el aumento en las tarifas del transporte público.