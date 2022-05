Piden usuarios nueva línea de transporte público en Cuauhtelulpan, Tlaxcala

Constantes han sido las quejas de usuarios por recibir mal servicio de transporte público en Cuauhtelulpan, municipio de Tlaxcala, de ahí que han solicitado el ingreso de una nueva línea.

La petición “Ampliar ruta de transporte en San Lucas Cuauhtelulpan por mal servicio” fue hecha en la plataforma Change.org para que los usuarios la firmen y sea enviada a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Hasta el cierre de edición, la solicitud tiene 185 firmas y fue lanzada por el usuario Lukas Arenas el 18 de mayo alrededor del mediodía, de acuerdo con los registros de la plataforma.

La petición va dirigida a Luz María Vázquez Ávila, titular de la SMyT, para solicitar la ampliación de una ruta que no tenga complicaciones y brinde un mejor servicio a los usuarios, pues la empresa Autotransportes Águilas de Paso A.C. brinda mal servicio, no tiene horarios establecidos, cambian rutas, los choferes no son educados, no cuentan con la preparación adecuada para desempeñar sus funciones y las unidades están en mal estado o sucias, entre otros aspectos que cita la solicitud.

Además, precisan textualmente que la población está cansada de sus arbitrariedades, por lo que solicitan que la petición sea escuchada por la SMyT, la gobernadora Lorena Cuéllar, el presidente municipal Jorge Corichi y el presidente de comunidad Raúl Pérez.

Dicha solicitud ha causado opiniones encontradas, pues algunos apoyan el ingreso de una nueva línea, pero otros han evidenciado el mal uso que le dan a las unidades y la ruta.

Incluso fue evidenciado el sobrecupo, las paradas en lugares indebidos, exceso de velocidad y pasar a destiempo, de ahí que solicitaron respetar los horarios establecidos en cada vuelta, no hacer paradas en cualquier sitio, asignar un lugar para personas con discapacidad y adultos mayores.

Al respecto, Alex Legaria externó que entre otra ruta para que den mejor servicio y responda a las necesidades de la comunidad, respecto a horarios, buena atención, respeto al usuario, sin sobrecupo de pasaje y conducir con responsabilidad y precaución.

Por otro lado, Miguel Meza pidió que venga la Secretaría de Movilidad a regular y queden establecidas las paradas, la población hace parada donde se le ocurre y quieren que las unidades se detengan frente a sus domicilios.

En contraste, no todos están a favor de una nueva ruta, tal como fue el comentario de Jimena N.,hay que analizar la situación y no poner en riesgo a la población que utiliza el transporte, la mayoría de los choferes son conocidos y no hay malas mañas, tampoco hemos sufrido accidentes que pongan en peligro la vida, es verdad que hay mal servicio, pero no dejemos sin empleo a las personas que lo necesitan, deberíamos realizar una comisión y exponer nuestras inquietudes para mejorar el servicio y que los encargados de la línea den solución.

Otra opinión fue la de Roxana González:no hay que generalizar, conocemos a muchos de los choferes y nos dan confianza, hay que ser empáticos y no quitarles su trabajo, ellos también necesitan un ingreso y pagar sus gastos, los que no hacen bien su labor que tomen conciencia de la responsabilidad que es manejar un vehículo de transporte público, los usuarios también debemos cuidar las unidades.

ACUSAN INTERESES POLÍTICOS

En contraparte, Flavio Sánchez Flores, presidente de Autotransportes “Águilas de Paso”, acusó que hay intereses políticos en la petición de una nueva línea del servicio público, pues quienes encabezan la solicitud son personas que no utilizan las unidades.

Precisó que Águilas de Paso no es la única empresa en la comunidad, pues también brinda servicio la ruta Cuatro Señoríos, pero las quejas solo son contra ellos.

Puntualizó que la empresa que encabeza cuenta con un reglamento que deben acatar los conductores, pero también hay sanciones para quienes brinden un mal servicio.

Dijo que para salir de la comunidad realizan muchas paradas no establecidas, lo que modifica los tiempos de las rutas, de ahí que en las horas pico han implementado un mayor número de viajes para abastecer la demanda y las unidades pasan cada dos minutos por las rutas: Zapotla, Carranza y escuela.

Pidió la presencia de las autoridades correspondientes para que revisen horarios, rutas y las condiciones de las unidades.La unidad más antigua es 2014, aún tiene dos años de vigencia dentro del marco jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mientras que la más reciente es 2022, tenemos los argumentos para sentarnos a la mesa y dialogar con los usuarios y autoridades, dijo.

Incluso, recordó que durante la pandemia por Covid-19 no suspendieron el servicio y fueron una de las empresas que tomó la iniciativa de desinfectar unidades antes de la indicación de la Secretaría, además solicitaron pruebas de PCR para los conductores y acataron el uso de cubrebocas obligatorio para disminuir los riesgos de contagio y acatar las medidas sanitarias.

Dijo que trabajan los 365 días del año, desde las 5:30 horas que es el primer viaje, hasta las 21:30 horas que es la última salida de la ciudad de Tlaxcala con dirección a la comunidad.

26 unidades tiene Águilas de Paso para cubrir la demanda de los usuarios en sus tres rutas establecidas, los salidas de unidades son cada cinco o siete minutos.

