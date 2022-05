Usuarios de diferentes rutas, critican propuesta de aumentar pasaje

Luego de que transportistas de diferentes rutas hicieron la propuesta de incremento de pasaje en Tlaxcala, los usuarios coincidieron en que no están de acuerdo porque sería una afectación para su economía familiar, ya que usan las unidades colectivas para trasladarse a sus centros de trabajo y para llevar a sus hijos a las escuelas.

Local Con marcha, transportistas demandan al gobierno estatal aumento del pasaje

Lo anterior, luego de que la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala, demandó al gobierno estatal la autorización para incrementar dos pesos a la parada mínima y 50 centavos por kilometraje adicional.

Al respecto, los usuarios del transporte colectivo reconocieron que la economía familiar no está en optimas condiciones ante los incrementos de los productos básicos, por lo que el aumento al pasaje sí les lastimaría.

Luego, reprocharon que hay conductores que manejan a exceso de velocidad, usan el celular y envían mensajes cuando van frente al volante, además de que generalmente los choferes permiten el sobrecupo.

Expusieron que no deben aumentar el pasaje porque no hay distancias largas y prueba de ello es que en Puebla que no aumentan las tarifas.

Van correteándose por ganar el pasaje y no sufre como pasajeros, y así quieren su aumento. Si no les alcanza, pongan otro negocio. En la noche piden más tarifa por el servicio.

“Somos familias que tenemos hijos en la escuela, tenemos que trasladarnos al trabajo, sería mucho de pasaje”, opinó Esteban, comerciante.

Los transportistas no pueden exigir el incremento al pasaje, primero deben reconocer que muchos no dan buen servicio, manejan mal y ponen en peligro a la gente, prueba de ello son los accidentes, reprochó Gustavo N.

Por medio de las redes sociales, los usuarios del transporte público expresaron opiniones en el sentido de que las autoridades estatales y municipales deberían ofrecer capacitación a los choferes, además de liberar las licencias de conducir por medio de un examen.

Otros dijeron que los patrones y dueños de las concesiones les aumentan las cuentas a los conductores, por eso deben hacer jornadas largas todos los días, sumado a que si los infraccionan los patrones no se hacen responsables.

El concesionario debería asegurar a sus choferes con todas las prestaciones. Si aumentan el pasaje el que gana es el patrón y no los conductores, fueron los comentarios en las redes sociales.

2 pesos es lo que piden los transportistas de incremento a la tarifa mínima

