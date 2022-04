Denuncian transporte público irregular en Panzacola

El presidente de la comunidad de Panzacola, Gerardo Rojas Hernández, reveló que desde hace unas semanas, colectivas iniciaron a circular en la comunidad sin notificación alguna; teme transporte irregular, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secte) se ha negado a informarle en torno al tema.

Municipios Despiden en Ayometla a asesor del ayuntamiento por presunto acoso a empleadas

Informó que el pasado jueves 24 de marzo, personal de la Secte acudíó a la comunidad para pedir todo lo relacionado con la movilidad de ese lugar, pues anteriormente el edil envió un oficio para saber el motivo de una nueva ruta de combis.

Lee también: ➡️ Avanza diálogo en Panzacola

“En la comunidad se abrió una nueva ruta, pues empezaron a transitar al interior de esta localidad, pero no tenemos conocimiento o notificación alguna sobre su legalidad, por eso buscamos información”, explicó el presidente mediante una notificación girada al despacho de la Gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

Denuncian transporte irregular en Panzacola / Archivo | El Sol de Tlaxcala

Detalló que acordaron una nueva reunión para el 21 de marzo, en la que estaría presente el presidente municipal, de comunidad y personal de la Secte, pero de manera inesperada se las cancelaron, con el argumento de que el personal no tenía por qué ir al lugar, en todo caso que se presentarán a la dependencia estatal.

Entérate: ➡️ Problemas de vialidad al paso por Panzacola

Por esa razón, puntualizó, el primero de abril buscó una entrevista con Diana Wendolyn Guzmán Espejel, directora del área de transporte, pero no fue recibido, con el alegato de que no se encontraba y nadie lo atendió.

Municipios Transportistas exigen a la Secretaría de Movilidad orden por invasión de las rutas

“Expongo que se me hace raro que me hayan cancelado de forma repentina y no entiendo porque se me niega el apoyo, quiero saber quién está detrás de todo esto para tratar de no dar soluciones”, sentenció.

Vaticina un conflicto entre ruleteros y pide a la jefa del Ejecutivo que gire instrucciones a la Secte para que atienda el asunto.

Lee también: ➡️ Refuerzan sistema de videovigilancia en Panzacola, Papalotla

Gerardo Rojas, presidente de la comunidad de Panzacola, vaticinó un conflicto entre ruleteros, en donde los únicos afectados serán los ciudadanos

Continúa leyendo ⬇️

Local Piden transportistas “orden” y seguridad, al Gobierno del Estado

Local Despide Congreso a 34 basificados; negociarán finiquitos