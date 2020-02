Afectan a Zacatelco las bardas grateadas

La pinta de paredes exteriores de instituciones educativas y de casas habitación es una constante de bandas de jóvenes, quienes en el anonimato afectan la imagen de Zacatelco.

Deportes Destaca el ciclismo de Zacatelco

Vecinos de las secciones Primera y Segunda refirieron que en los grafitis marcados manejan diferentes tipos de señales, de las que presumen pudieran ser indicativos para cometer robos a las casas habitación.

Pedro López Álvarez, ciudadano de la Sección Primera, dijo que debe aplicarse alguna medida para detener estas prácticas, que no son de ahora sino de décadas atrás.

“Creando Penachos” busca la preservación de los atuendos de carnaval



Lee más aquí ➡ https://t.co/lKTP4mpyqs#Carnaval2020 pic.twitter.com/2mnAIMxJDz — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 6, 2020

Comentó que se necesita aplicar un programa de concientización con adolescentes ya sea en las mismas escuelas o en espacios públicos.

Municipios Todo listo para el Carnaval 2020 de Zacatelco

Observó que en secundarias y preparatorias acuden muchos jóvenes para esperar a menores de edad, que salen de sus instituciones educativas. “A simple vista no parece nada anormal, pero esos muchachos que no estudian y no tienen ningún oficio pudieran representar un peligro para sus acompañantes”.

Por su parte, Eulalio González Pérez, vecino de la Avenida Cruz Colorada, señaló que la pinta de paredes tiene afectada la imagen de la mayor parte de calles de Zacatelco, por lo que las policías municipal y estatal deben actuar con prontitud para que estas prácticas se acaben y resurja un aspecto alentador del pueblo.

El municipio de Zacatelco cuenta con más de 40 instituciones educativas, las que en algún momento han sido dañadas con grafitis en su exterior.

No dejes de leer:

Policiaca Choca ebrio conductor con un auto en Zacatelco

Policiaca Atracan una vez más tienda de Zacatelco