Agreden a presidenta de San Damián Tlacocalpan

Una mujer identificada como Janeth P. agredió verbal y físicamente a la presidenta de comunidad de San Damián Tlacocapan, municipio de Amaxac de Guerrero, Melchidec Juárez Corona.

Los hechos se registraron el pasado lunes seis de marzo a las 11:15 horas, cuando la pobladora reclamó a la autoridad por una válvula cerrada de agua potable.

Este Diario tuvo conocimiento que la presunta agresora, quien fungió como presidenta de comunidad en la administración 2011-2013, entró a la oficina de la funcionaria municipal, junto con otros dos familiares, y comenzó a lanzarle palabras altisonantes.

En una videograbación obtenida por este Diario, se aprecia que la mujer ingresó al despacho y se escucha que Janeth N. dice a Melchidec Juárez: “le estoy diciendo, no nos va a abrir la válvula”.

Y luego gritó: “te estoy preguntando, si nos va abrir la válvula, sí o no, porque eres una pend… siempre has sido una pend…”.

Ahí, la presidenta de comunidad luce sentada y con calma, mientras la otra mujer sigue exaltada, y expresa: “ahorita no dicen nada, pero cuando sale tu pinch… familia de revoltosa vienen todas las patrullas”.

Luego, la presidenta de comunidad se levanta de la silla y pide a la mujer que se retire, inmediatamente Janeth le contesta: “cómo ves que no, y no me provoques”.

Después, la mujer lanza un puñetazo con la mano izquierda a la autoridad comunal, quien trata de esquivarlo y detener la agresión.

Empero, Janeth N. se lanzó contra la presidenta de comunidad, quien la comienza a tomar por los cabellos, mientras las otras dos personas que acompañaban a la presunta agresora, entre risas, tratan de separarla.

Después de media hora de solicitar el auxilio, elementos de la policía municipal hicieron presencia y remitieron a ambas partes a la comisaría de la municipalidad.

FALSEAN PUESTA A DISPOSICIÓN: PAPÁ

El padre de la presidenta de comunidad de San Damián Tlacocalpan indicó a El Sol de Tlaxcala que los efectivos policiacos falsearon la puesta a disposición, pues argumentaron que cuando llegaron ambas partes reñían.

Además, informó que supuestamente los policías reportaron que las agresiones fueron en el exterior, cuando las evidencias indican que fue dentro del inmueble público.

También, Juárez Méndez indicó que teme que la presidenta municipal, Nancy Cortés Vázquez, intervenga para desprestigiar a su hija por cuestiones políticas.

Y es que hace un año, cuando la presidencia municipal fue cerrada por algunos pobladores de Amaxac, la alcaldesa llamó traidora a Melchidec Juárez, supuestamente por estar detrás de las protestas.

A partir de ahí, la relación se volvió tensa dentro del seno del ayuntamiento y ha frenado los recursos públicos para beneficio de la comunidad de San Damián, detalló José Donato Juárez.

Janeth N. tiene antecedentes de haber agredido a la madre de la presidenta de comunidad hace menos de un mes y al padre en el año 2012.