Regidoras de Amaxac exigen aumento salarial

Como medida de presión para lograr un aumento de hasta el 15 % a sus prerrogativas, las regidoras de Amaxac se negaron a validar con su firma el acta de Cabildo donde se aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023.

Municipios Posible, cambio en tabulador de predial y agua en Amaxac

A través de un escrito enviado a la secretaría del ayuntamiento, Lizbeth Hernández Mora, las ediles rechazaron autorizar el presupuesto enviado al Congreso local, pues su posición es cobrar más recursos del erario, solo por su representación en el Cabildo.

Nefertari Pérez Pérez, regidora de la comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos Migratorios; Laura Michelle Pérez Hernández, regidora de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario, Patrimonio Municipal y Ximena Nava ortega, de la comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Educación Pública, entregaron el documento donde la justificaron su negativa.

“Hacemos de conocimiento que no firmaremos el acta de sesión de Cabildo ordinaria número 31, con fecha 28 de diciembre de 2022, que integra el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, debido a que consideramos insuficiente la información presentada para su aprobación”, alegaron.

No obstante, revelaron que el 14 de diciembre presentaron una propuesta del tabulador de sueldos con un aumento del 9 % y 15 %, pero no fue sometida a votación para su aprobación, a la fecha no les han presentado el tabulador definitivo y se percataron de presuntas irregularidades en la asignación de los sueldos. “A la fecha no nos han presentado la planilla de personal, el organigrama, no tenemos conocimiento del presupuesto modificado del ejercicio 2022 y en el acta ordinaria número 31, no se incluye ninguno de los puntos anteriores”.

De hecho, advirtieron que aquella información no será publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, ni en la Plataforma de Transparencia, lo cual transgrede el artículo 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De acuerdo con el portal de transparencia, los seis regidores de Amaxac de Guerrero tienen una percepción mensual neta de 16 mil 96 pesos, ya con deducciones; el salario bruto es de 18 mil 660 pesos.

