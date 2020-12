Apoyo constante para familias en Zacatelco

El presidente municipal de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, como cada mes, entregó despensas a beneficiarios del “Programa Alimenticio Vivamos Con Calidad”.

Este apoyo lo reciben las familias más vulnerables que se encuentran inscritas en el programa mencionado y se efectuó dentro de las instalaciones del Auditorio Nicanor Serrano, con todas las medidas de prevención sanitarias, establecidas por las instituciones de salud.

Orea Albarrán expresó que la entrega de despensas se seguirá llevando a cabo, y por esta contingencia sanitaria, invitó a la población, que aún no cuenta con este beneficio, a acercarse a las oficinas de Desarrollo Social para ser incluidos en el programa, pues dicha dependencia municipal es la encargada de realizar el dictamen y registro del padrón de apoyos, que son entregados a familias con vulnerabilidad económica, adultos mayores, madres solteras entre otros.

Así mismo hizo un atento llamado a los presentes a no bajar la guardia y a seguirse cuidando ya que la pandemia por Covid-19 aún no finaliza y la situación podría empeorar si no se respetan las medidas de las autoridades de sanidad del municipio y del estado.

