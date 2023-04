Aumenta Diconsa el precio de maíz

Diconsa incrementó 60 centavos el precio de maíz a los consumidores al pasar de 6.50 a 7.10 pesos el kilogramo, mientras que el frijol en bolsa de la variedad pinto, fue redondeado a 24 pesos.

Local Marginadas, madres solteras en Tlaxcala; hay niños que no van a clases

Lo anterior se debe al déficit de operación que enfrenta la paraestatal al distribuir a menor costo los alimentos básicos, informaron autoridades de Seguridad Alimentaria de México y de Diconsa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El maíz es comercializado a seis mil 500 pesos la tonelada, no aumentaba desde el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, esta medida ya impacta en la economía de los hogares tlaxcaltecas.

De hecho, autoridades municipales de Atltzayanca, Cuapiaxtla y Tequexquitla, considerados por anteriores gobiernos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, no cuentan con cosecha local, esto a causa de la sequía registrada el año pasado.

El Sol de Tlaxcala constató en comunidades de Terrenate, Xaloztoc, Emiliano Zapata, Atltzayanca y Lázaro Cárdenas, que la población se queja por la medida que impuso Diconsa.

No te pierdas: ➡️ Productos Liconsa y Diconsa más accesibles

Además, las jefas del hogar se enfrentan a la escasez de alimentos y la condicionante de que, al solicitar maíz, deben comprar 150 pesos de productos de la canasta básica.

Desde la primera semana de marzo, el costal de maíz de 50 kilogramos cuesta 365 pesos, es decir, 40 pesos más que durante el primer bimestre del año, en las casi 300 tiendas que hay en los 60 municipios.

LABOR SOCIAL QUE NO SE RECONOCE: ENCARGADA

No te pierdas: ➡️ Segalmex, Diconsa y Liconsa con el mayor número de observaciones en 2021: ASF

La encargada de la tienda Diconsa, situada en la calle Hombres Ilustres del municipio de Terrenate, recibe reclamos día a día.

Al respecto, Alejandra Rivera, encargada de la paraestatal, lamentó que los consumidores no reconozcan la labor que hace a favor de la sociedad, por el contrario, me critican por condicionar la venta de maíz, cuando nosotros no tenemos sueldo ni nos pagan una renta por establecer la tienda

Señaló que en la comunidades rurales, la población ha entendido que el encarecimiento de los alimentos se debe a la inflación. Inclusive, expuso que para que la tienda no cierre, vende otros productos para el hogar. “Mis vecinos prefieren ir a tiendas de Grupo Rivera, aunque les venden granos de calidad, por el mismo precio, pero solo con pesaje de 850 gramos a valores entendidos”, expuso.

No te pierdas: ➡️ Mantienen precios de productos de Diconsa

Consideró que el coraje de la gente es que no les fía y “como dice el dicho: bien vendido o bien perdido”.

Municipios Productores de Tlaxcala esperan vender 50 mil toneladas de maíz

La titular de la firma reveló que los tres almacenes rurales en Tlaxcala están ubicados en los municipios de Xaloztoc, Acuamanala y Hueyotlipan, solo que enfrentan problemas de operación ante la escasez de alimentos.

Afirmó que las tiendas Diconsa ubicadas en Chipilo y Chapultepec del mismo municipio, considerado de pobreza moderada, cerraron porque los consumidores solo compraban maíz.

No te pierdas: ➡️ Abastece Diconsa a municipios vulnerables

En una comparación de precios: el kilogramo de azúcar, en 22 pesos, en una tienda convencional alcanza los 27 pesos, mientras que el frijol pinto en 24 pesos el kilo, en los abarrotes está en 29 pesos.

El maíz que entra a almacenes de Tlaxcala, procede del Bajío, es una semilla de menor tamaño y de baja calidad, diferente al nativo cremoso de Tlaxcala. Las amas de casa lo mezclan con los criollos de Tlaxcala para facilitar la cocción en la elaboración de las tortillas.