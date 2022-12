Marginadas, madres solteras en Tlaxcala; hay niños que no van a clases

En municipios de la zona oriente de Tlaxcala el frío se asocia con la pobreza. Todavía no llega el invierno y la sequía que, todavía persiste, ha dejado sin granos a las familias que siembran para el autoconsumo.

El miércoles pasado, el frío caló “hasta los huesos”, cinco grados bajo cero fue la temperatura ambiente, el mal clima persiste pues se prolongó hasta esta semana.

En esta región del territorio estatal, un 15 % de las mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es madre que no dispone de servicio médico ni subsidios de los programas sociales del gobierno de la República.

En las comunidades, este sector de la población no cuenta con servicios básicos como vivienda ni agua potable.

En el pueblo de Zaragoza, municipio de Huamantla, donde habitan unas 12 mil personas, hay calles que no tienen drenaje ni energía eléctrica. Misma situación viven pobladores de Terrenate, Atltzayanca y Tequexquitla; familias disfuncionales donde las madres lidian con sus hijos para alimentarlos y donde los progenitores no figuran.





A cuatro años de que la administración federal innovó con programas sociales y la distribución de dinero a fondos perdidos, la pobreza persiste, hay infantes que no van a la escuela.

Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene programas establecidos para todos los sectores de la población, hay grupos que no tienen acceso a ellos.

Personal del Inegi comenta que hay familias en Tlaxcala que reciben hasta siete programas, y muchas de ellas no lo necesitan, cuando otras enfrentan la marginación total.





Huamantla, municipio conformado por 38 comunidades -el más grande en extensión territorial de Tlaxcala-, es claro ejemplo donde permea la pobreza; la jurisdicción ya alcanza los cien mil habitantes.

Y aunque en el sexenio pasado el llamado “Pueblo Mágico” fue incluido en la Cruzada Nacional contra el Hambre, las mujeres sufren violencia familiar y carencias para alimentar a sus vástagos.

EN LA SOLEDAD, PASARÁN “TRISTE NAVIDAD”

En comunidades de Tequexquitla, como La Soledad, barrio de Guadalupe y Mazatepec, el retrato es el mismo; los hombres han abandonado sus hogares en busca de trabajo y dejan a sus descendientes al abandono. La Navidad para ellas será un día normal, las familias están en busca de alimento diario para subsistir.

Como Marcelina y sus hijos, que viven de lo que encuentran en el desolado campo. Recolectan leña y nopales silvestres para alimentarse, otras recogen el tequexquite para venderlo; no hay cosecha de maíz para comer.

-Marcelina, ¿qué le pediría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si estuviera frente a usted?





-“Le pediría una casa, pues pago 400 pesos al mes de renta, no me alcanza para darle de comer a mis hijos”.

La mujer de 32 años, originaria de Mazatepec, municipio de Tequexquitla, expresa que tras ser abandonada por su esposo vive sola con sus hijos.

Dice que Ana Cristina, de 12 años, y Sofía, de 14, abandonaron la escuela, mientras que Jair, de ocho años, está a punto de ausentarse por la misma causa: la pobreza extrema en que viven.





-¿Cómo pasará la Navidad?

-“Con mis hijos, quizá comiendo un pedazo de carne, lo que Dios mande”.

En esta misma condición se encuentra Lorena, mujer de 27 años, que en el 2022 se inscribió al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no ha recibido el apoyo.

Ella es madre de dos niñas, una tiene cinco años, pero no es beneficiaria de ningún programa social. “Hace 10 años nos ayudaron con el invernadero para criar mojarras, pero el alimento está muy caro y casi no hay ventas”, revela.

Refiere que desde que falleció su padre -hace dos años, durante la pandemia-, han venido a menos pues su madre enfermó y no trabaja. “Mi hermana le dejó dos niñas a mi madre, ella las alimenta con la venta de nopales que cultiva en un solar, por eso necesitamos el apoyo”, expresa la madre soltera.

Adriana Palacios Espinosa, censora del Inegi, precisa que trabajan en el rezago del censo agropecuario, que es del 20 %, no obstante, revela que entre las preguntas que hicieron a los encuestados detectaron que hay familias que tienen cinco y siete programas del gobierno federal sin necesitarlo.





SIN AGUA Y SIN DRENAJE EN MAZATEPEC

En la zona norte de la colonia Mazatepec, las familias no tienen agua potable ni drenaje, tampoco hay asistencia social. Alberto Gaspar González, vecino de la colonia, dice que para disponer de agua perforó un pozo a cinco metros de profundidad.

Cuando llovía, llegaba el agua del cerro Totolcingo, pero ahora hay desabasto, mientras que algunos empresarios la explotan con permiso de la Comisión Nacional del Agua... tengo 61 años y una severa artritis que me causa dolor en las manos, aun así trabajo en la albañilería, manifiesta.

Expone que la alcaldesa de Tequexquitla, María Araceli Martínez Cortés, inició la perforación de un pozo para que no falle el agua, “pero no vemos nada en concreto, ya detuvieron la obra y no hay para cuando, ofrecen mucho, pero nunca cumplen los políticos”, expresa.

Ya que vive solo pues su esposa e hijas lo abandonaron, refiere que pasará la navidad con integrantes del grupo religioso llamado pentecostés en esa comunidad.

GOBIERNO TRANSFIERE 10.8 MDP A POBRES





Cada dos meses, la Secretaría del Bienestar transfiere 10.8 millones de pesos a unas tres mil 500 familias que viven en las comunidades de Tequexquitla.

Considerado uno de los municipios más pobres de Tlaxcala, tiene todos los programas que impulsa el gobierno de la República, afirma el delegado federal Carlos Luna Vázquez.

Precisa que cada una de las 99 familias fortalece su economía con negocios como tiendas de abarrotes, fruterías, verdulerías, carnicerías y venta de tortillas a través del Programa Tandas para el Bienestar.





Informa que el rubro de educación es fortalecido con una inversión de 900 mil pesos a través del programa La Escuela es Nuestra, que beneficia a cuatro planteles. “En educación básica las becas benefician a dos mil 140 alumnos con 3.6 millones de pesos bimensuales, es decir, mil 680 pesos por familia”, resalta.

Respecto al apoyo Universal Media Superior, precisa que 392 alumnos reciben mil 680 pesos, cada dos meses. En total 650 mil pesos.

Del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Tequexquitla, dice que lo reciben 321 hombres y mujeres, son 3.3 millones de pesos, apoyo bimensual, es decir, cinco mil 258 pesos por cada beneficiario.





El funcionario federal menciona que son 816 mayores de 65 años quienes reciben 3.1 millones de pesos, un apoyo de 3 mil 850 pesos por persona.

Revela que en Villa del Carmen existe apoyo a las personas con alguna discapacidad. Un total de 87 vecinos en esta condición reciben dos mil 800 pesos, en total 240 mil pesos bimestrales.

En materia agrícola, mil 29 productores reciben a fondo perdido 4.3 millones de pesos cada año del Programa Producción para el Bienestar , mientras que de fertilizante asignaron 928 apoyos con una inversión de 6.5 millones de pesos.





Destaca que para evitar que las familias salgan del municipio para cobrar la pensión, ayuda del programa o becas, los tequexquitenses disponen de un Banco del Bienestar equipado y en operación.

El costo fue de tres millones 337 mil pesos, dando un total 10 millones 890 mil pesos cada dos meses.

Además, a estos apoyos se suman las tiendas Diconsa y Liconsa en cabecera municipal y Mazatepec, así como el desayunador para madres solteras.

REZAGO SOCIAL

