Cabildo de Tlaxcala sigue sin fecha para sesionar

A pesar de que existen dos solicitudes para que el cabildo de Tlaxcala sesione de manera extraordinaria, con el objetivo de abordar la posible destitución de la Tesorera y Secretaria del ayuntamiento, todavía no hay respuesta de reunión.

Esta situación ya fue informada ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Congreso del Estado, a través de un oficio en el que la alcaldesa fue señalada del incumplimiento de funciones.

Debido a que en el mes de noviembre no sesionaron de manera ordinaria, aunque la ley establece que por lo menos lo deben realizar una vez cada 15 días y fueron rechazadas dos solicitudes de sesión extraordinaria para analizar la destitución de la tesorera, Yolanda Cervantes Zamora y la Secretaria, Katy Verónica Valenzuela Díaz.

Las plenarias habían sido convocadas los días 27 y 30 de noviembre, la primera fue negada por supuestamente no presentar los medios probatorios para solicitar la destitución de las funcionarias, lo que derivaría en la supuesta comisión de violencia política en razón de género.

La segunda sesión que fue solicitada en un oficio de ocho cuartillas y 180 fojas útiles de medios de prueba tampoco no fue convocada y la secretaria del ayuntamiento Katy Valenzuela Díaz informó que la petición se sometería a análisis para brindar una respuesta, que a la fecha no se ha emitido.

Con relación a la sesión ordinaria que había sido reprogramada para el 29 de noviembre también fue suspendida con el señalamiento de que la agenda de la presidenta municipal no les permitiría celebrar la plenaria.

PENDIENTES, PUNTOS DE ATENCIÓN

Durante el mes de noviembre el cabildo de Tlaxcala no sesionó en ninguna ocasión, pese a que la Ley Municipal establece que de manera ordinaria el órgano colegiado debe llevar a cabo una plenaria cada 15 días.

Ante la falta de sesiones la presidenta municipal no ha sometido a aprobación la modificación de algunas partidas presupuestales para el desarrollo de obras en la demarcación, aunque los movimientos ya han sido efectivos.

Tampoco ha planteado modificación al presupuesto de egresos 2023 para hacer frente a algunos pendientes financieros que tiene la demarcación.

La última sesión que desarrolló el cabildo de Tlaxcala fue el pasado 30 de octubre en la que se aprobó el pago inmediato de tres laudos laborales que han causado multas económicas a los integrantes del ayuntamiento ante la negativa de pago.

No obstante, la determinación no ha sido ejecutada por el municipio, caso por el que una propiedad de la segunda regidora del municipio de Tlaxcala, Adriana del Carmen Hernández Armas, fue tomada como garantía en caso de no pagarse las multas.