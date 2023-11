Retrasa Maribel Pérez nuevamente sesión para abordar destitución de funcionarias capitalinas

La presidenta municipal de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, difirió por enésima ocasión la sesión ordinaria de Cabildo programada para las 08:00 horas de este miércoles 29 de noviembre, en la que la mayoría de los integrantes del colegiado pretendían someter a análisis la destitución de la Tesorera y Secretaria.

Municipios Elude alcaldesa capitalina destitución de tesorera y secretaria del Ayuntamiento

En horario no laboral y a unas horas de celebrar la plenaria la alcaldesa notificó que no la llevarían a cabo hasta nuevo aviso, sesión que había sido programada de manera inicial para el 14 de noviembre, con el argumento de que su agenda de actividades no se lo permitía.

No obstante que la Ley Municipal establece que el Cabildo debe sesionar por lo menos una vez cada 15 días de manera ordinaria, el ayuntamiento de Tlaxcala no lo hacen desde el pasado 30 de octubre, porque la alcaldesa ha pospuesto las sesiones.

INSISTEN EN DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIAS

La mayoría de los integrantes del Cabildo de Tlaxcala insistieron en la destitución de la Tesorera, Yolanda Cervantes Zamora y la Secretaria del Ayuntamiento, Katy Verónica Valenzuela Díaz.

Tras la negativa de la sesión extraordinaria de este mediodía del 28 de noviembre, los inconformes presentaron un nuevo oficio para convocar a una nueva plenaria este 30 de noviembre por la tarde.

En esta nueva solicitud regidores y presidentes de comunidad integraron los medios de prueba sobre las acusaciones en contra de las dos funcionarias en las que señalan supuestas omisiones a su labor.

Después de que la alcaldesa señalara que de no integrar estos medios podrían incurrir en supuesta violencia política en razón de género.