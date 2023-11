Niegan sesión extraordinaria para destituir a Tesorera y Secretaria del Ayuntamiento de Tlaxcala

Con el argumento de la supuesta comisión de violencia política en razón de género en contra de la Tesorera, Yolanda Cervantes Zamora y la Secretaria del Ayuntamiento capitalino, Katy Verónica Valenzuela Díaz, la alcaldesa Maribel Pérez Arenas negó convocar a sesión extraordinaria de Cabildo para analizar su destitución.

Municipios Por opacidad, exige Cabildo destitución de tesorera y secretaria del ayuntamiento capitalino

Un promedio de 11 integrantes de 20 que conforman el Cabildo de Tlaxcala emplazaron a la presidenta municipal a sesionar para evaluar la destitución de las funcionarias por supuestas omisiones en su desempeño.

No obstante, Pérez Arenas manifestó que la solicitud no cumplió con los requerimientos necesarios para convocar a una sesión, además de no establecer hora y lugar para celebrar la plenaria.

También señala que para abordar los puntos establecidos es necesario la presentación de los elementos idóneos que justifiquen los criterios que pretenden abordar, refiere un escrito de contestación que emitió la alcaldesa.





Los integrantes del Cabildo inconformes con la situación sostuvieron que no cesarán en su esfuerzo de que estos puntos sean abordados al interior del Cabildo y señalaron que con el afán de no atender puntos de interés la Sesión Ordinaria ya ha sido pospuesta por 10 días por Pérez Arenas.

Los miembros del Cabildo también manifestaron su inconformidad debido a que para la sesión que habían convocado enviaron un número excesivo de elementos de seguridad, que regularmente no permanecen en el interior de la Presidencia Municipal.