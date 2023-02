Cae precio de abono granulado en el estado

La tonelada del precio del fertilizante que utilizan los productores para siembras de maíz, trigo, frijol amaranto y calabaza, descendió 12 mil pesos en el mercado internacional. A inicios del 2022 alcanzó los 24 mli pesos la tonelada de uera y triple fosfato.

Es un buen augurio para el temporal, que el precio del abono descienda, nosotros como Gobierno impulsamos esquemas y proyectos de apoyo de fertilizante, expresó Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA).

Resaltó que con esta acción seguramente aumentarán el número de hectáreas sembradas para el ciclo primavera-verano que está por empezar.

Destacó que se realiza un trabajo coordinado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que estima apoyar con fertilizante con más de 250 millones de pesos para 25 mil productores.

La semana pasada, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció que operará un programa de entrega de fertilizante a pequeños propietarios, aunque no aclaró si el abono que la SIA va a distribuir será natural o químico.

AUMENTA EL FERTILIZANTE

Fue en enero de 2022 que en 24 mil pesos se compraban los mil kilogramos, así se mantuvo el precio durante un año, explicó Jorge Merlo Rivera , gerente de Venta de la Empresa Agropecuaria de Cuapiaxtla S. A de C. V.

Dijo que la sequía de 2022, dejó pérdidas millonarias al Sector Agrícola y Pecuario, por lo que “esto incluyó a la Industria de Fertilizantes Granulados pues no no hubo ventas, los productores sembraron, pero no arriesgaron el dinero en el abono y se perdió la cosecha”.

Manifestó que en diciembre de 2021, compraron miles de toneladas del abono granulado en 24 mil pesos la tonelada, pero no se comercializó y “ahora, para este nuevo ciclo, el precio bajó a 12 mil pesos y vendrá otra nueva caída de dos mil pesos por tonelada”.

Explicó que uno de los factores que encarecieron el producto químico, se debe a los conflictos de guerra que vive Rusia con otros países y refirió que actualmente han llegado del continente asiático más de dos millones de toneladas de urea y triple fostafo.

En el caso de la empresa que representa, estimó un almacenamiento de cinco mil toneladas en Cuapiaxtla. “Ya registramos ventas a los hortaliceros que han iniciado los trabajos durante en periodo invernal”, puntualizó.