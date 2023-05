Cayeron árboles en Temetzontla

Al pudrirse internamente después de ser atacados por la plaga del gusano descortezador, la afectación alcanzó a más de tres mil hectáreas del Ocotal, localizado en San Francisco Temetzontla, municipio de Panotla.

Municipios Plaga aniquiló macizo forestal de Tepetitla

En mayo de 2020 este Diario dio a conocer la información debido a la falta de atención oportuna por parte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y aunque el personal prestó atención en lo posterior, las acciones emprendidas no fueron suficientes para detener la plaga.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El gusano afectó los macizos que parecían fuertes y saludables, pero por dentro su vida estaba minándose poco a poco; desde la raíz hasta la punta más alta se convirtió en leña.

Doble Vía Tuzas y teporingos: dos pequeños mamíferos que habitan en Tlaxcala y favorecen la diversidad vegetal

El escarabajo carcomió la savia que alimentaba a los árboles, pues al atacar las “venas” de los ejemplares, la muerte era inminente; la madera se pudrió con el agua, el viento y la lluvia, lo que provocó su caída ante la menor provocación.

Los árboles eran parte importante del ecosistema, figuraban como el refugio de miles de aves, de insectos y hasta de pequeños mamíferos como ardillas, pero ahora están sin utilidad alguna, salvo para leña.

Entérate: ➡️ Gusano descortezador propicia desertificación y sequía

El panorama es desalentador, cientos de ejemplares de distintos tamaños y edades están caídos, su madera desaprovechada, pues anteriormente la población la sacaba so pretexto de evitar algún incendio forestal, pero supuestamente fue vendida.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Monte de San Francisco Temetzontla, Sergio Roldán Juárez, mejor conocido como Don Simón, detalló que se trata de 100 hectáreas afectadas y un número aproximado de cinco mil ejemplares extintos.

Cultura Fundación Xochitiotzin llama a la protección de los árboles como patrimonio cultural

La madera la vendió Tonaciano Roldán Juárez, quien fue presidente de esta comisión y no sé en cuánto y con quién, pues no me entregó los datos correspondientes cuando dejó el cargo y la Conafor se negó a proporcionarlos, resaltó.

Lee más: ➡️ Atenderán plaga del descortezador, con fondos concurrentes

Local Vigilan autoridades ascenso a Malinche

Sergio Roldán adelantó que su equipo de colaboradores aprovechará la temporada de lluvias para reforestar las zonas siniestradas, entonces, han solicitado al gobierno del estado apoyo con plantas nuevas.

De hecho, resaltó que ya han escarbando hoyos para depositar las plantas que les proporcionen, pues quieren avanzar lo más rápido posible y no les ganen las precipitaciones. Algunos sitios, aseguró, no requieren depósito de planta creada en vivero, pues la naturaleza es tan sabia y regenera los espacios de forma natural, por lo cual la tarea de la asociación honorífica será combatir incendios forestales si se presentan.

100 hectáreas fueron afectadas por el gusano descortezador en Temetzontla.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

5 mil árboles de distintos tamaños y edades están extintos.

35 años edad promedio de cada árbol.