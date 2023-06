Cierre de bares en la capital no es "cacería de brujas"

Los operativos que han derivado en cierre de algunos bares en el municipio capitalino no son una “cacería de brujas”, sostuvo el coordinador de Gobierno Abierto del Ayuntamiento, Paul Hernández Gómez.

Planteó que la medida es parte de la estrategia emprendida por la administración municipal para disminuir el consumo desmedido de alcohol, instruida por el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso.

Con relación al cierre del bar denominado McCarthy´s Irish Pub, debido a que no presentó licencia de funcionamiento y por ubicarse a 50 metros de una institución educativa, externó que no es una situación que hayan detectado apenas, pero incumplieron con avisos previos.

Hernández Gómez explicó que los propietarios del negocio tendrán que presentar las pruebas que acrediten que cumplen con las condiciones para volver a operar.

PROYECTAN REUBICACIÓN

En tanto, la secretaría del ayuntamiento de Tlaxcala, Kathy Valenzuela Díaz, detalló que para evitar el incumplimiento de la ley y que estos negocios puedan aperturar sus puertas con el giro que se desempeñan tendrán que ser reubicados.

Comentó que, en el caso de McCarthy´s Irish Pub, ubicado sobre la avenida Juárez, colonia Centro, incumple con el artículo tercer del Reglamento de Buen Gobierno en Materia de Venta de Bebidas Alcohólicas, al ubicarse a 50 metros de un centro escolar siendo la distancia mínima de 150 metros.

Por ello, señaló que los propietarios tendrán que comprometerse la reubicación del domicilio comercial, situación en la que ya se encuentran al menos otros seis negocios de 75 que han detectado que incumplen con la normativa estatal y municipal al encontrarse cercanos a centros escolares o deportivos. Informó que de los operativos emprendidos nueve negocios han sido suspendidos de manera temporal, seis de ellos por estar cercanos a centros escolares o deportivos, por lo que después de atender las observaciones están brindando servicio.

No obstante, estos negocios acordaron con el ayuntamiento en un periodo no mayor a seis meses a cambiar su domicilio para salvaguardar la integridad de la niñez y la adolescencia.

La medida es tomada con el objetivo de que los comercios no pongan en riesgo su inversión, pero no incumplan con la ley, de no reubicarse en este periodo la Coordinación de Buen Gobierno podrá recurrir a una nueva verificación que derivaría en una clausura definitiva del negocio.

Comentó que en promedio en el municipio 480 negocios cuentan con licencias de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas, de estos 75 incumplen con la normatividad local respecto a la ubicación de su domicilio, algunos de ellos debido a que las instituciones educativas se instalaron de forma posterior a instalado el comercio.

BARES HAN INCUMPLIDO DIVERSAS DISPOSICIONES

Paul Hernández Gómez señaló que las suspensiones son de manera temporal, pues no solo han incumplido con el aspecto de ubicación, también no han refrendado su licencia de funcionamiento 2021 y 2022.

Además, no han a exhibido documentos como licencia de funcionamiento o un dictamen de protección civil, al no tenerlos a la vista. Así como la venta de bebidas alcohólicas a deshoras.

En el caso de McCarthy´s Irish Pub, la autoridad también colocó sellos de clausura del anuncio publicitario del negocio que incumple con disposiciones del Ayuntamiento de Tlaxcala y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Con relación a la suspensión de una mezcalería ubicada en la calle Porfirio Díaz, dijo que fue porque operaba de manera clandestina pues la licencia de funcionamiento del negocio correspondía a una barbería y ocultaron que al interior había otro dedicado a la venta de bebidas alcohólicas.

Al menos 75 comercios de giros rojos en la Capital tendrán que ser reubicados, al encontrarse cercanos a centros escolares o deportivos.