Cierre de calles en Tlaxcala, sin normativa legal

Debido a que ninguna Ley prohíbe a los municipios de Tlaxcala el cierre de calles o avenidas, los alcaldes desvían “a placer” el tránsito vehicular, cuando se trata de organizar ferias, bailes populares, carnavales o desfiles, a pesar de la molestia de conductores y ciudadanos.

Cultura Desde hace más de una década Rebeca Martell fotografía a las figuras del rock

En una consulta efectuada a diversas leyes locales, este Diario constató que ninguna de ellas prohíbe el cierre total o parcial de las vías de comunicación, entonces, las autoridades municipales o comisiones, avaladas por los alcaldes de Tlaxcala incurren periódicamente en esa práctica.

No dejes de leer: ➡️ No te pierdas el desfile inaugural de la Gran Feria de Tlaxcala 2022

Doble Vía [Video] El ritual prehispánico del temazcal retoma fuerza en Tlaxcala

Se trata de un tema todavía no legislado, pues la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala abarca temas del servicio público de transporte, de las concesiones y autorizaciones, del servicio contratado a través de plataformas digitales, de los itinerarios, tarifas y horarios, así como el tema de sanciones, pero en ningún artículo menciona el permiso para cerrar calles o desviar el tránsito por vías alternas.

Mientras tanto, la Ley orgánica para las exposiciones y ferias en la ciudad de Tlaxcala tampoco establece el permiso para bloquear el libre tránsito de las unidades automotoras en la entidad, so pretexto de actividades culturales, religiosas, sociales o cívicas.

El ordenamiento legal se centra en las acciones que debe realizar el patronato de feria de Tlaxcala, el nombramiento de los integrantes, su designación, el tiempo a fungir, entre otros, pero de igual manera no prevé el cierre de calles por desfiles o actividades propias a la celebración.

Más información: ➡️ ¡Viva María! Entre oraciones, porras y aplausos recorre Virgen de Ocotlán la capital tlaxcalteca

El caso más reciente de cierre de calles para concretar festividades de su fiesta patronal fue en Zacatelco, representado por el emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional, Hildeberto Pérez Álvarez, quien de plano clausuró la carretera que conduce a Puebla, para desviar el tránsito por calles alternas.

El Bando de Policía y Gobierno de aquel municipio, no establece un artículo sobre esa acción, entonces, consultamos el Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Zacatelco y de igual forma no existe permiso expreso en torno al tema. Aquella acción se replica en todos los municipios de Tlaxcala, pues se trata de una acción vista como una costumbre entre la sociedad, sin embrago, no se encuentra regulada en ninguna ley de Tlaxcala.

Lee más: ➡️ ¡Que no se te pase! Estas serán las calles de la capital que serán cerradas por el Tour Mundial de Voleibol de Playa 2022

El cierre de calles por alguna festividad es visto como una costumbre entre la sociedad, sin embrago, no se encuentra regulada en ninguna ley de Tlaxcala.