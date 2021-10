Comités piden participar en rescate de la Malinche

Tras el anuncio de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en torno a las acciones para rescatar la Malinche, representantes de los comités comunitarios aseguraron que fueron excluidos en el Consejo Estatal Forestal y se sentirán “amedrentados” con la vigilancia de las corporaciones de seguridad en la montaña.

El pasado jueves, Cuéllar Cisneros ordenó cancelar todos los permisos de tala en el Parque Nacional, con el fin de evitar esa actividad que también se hace de forma clandestina e instruyó la renovación inmediata del Consejo Estatal Forestal, órgano máximo encargado de vigilar, supervisar y proteger la montaña.

Por ello, Odilón Paredes Carvajal, representante del municipio de Acuamanala, al interior del grupo de voluntarios “Pobladores Unidos en Rescate de la Malinche”, aseveró que no hubo la opinión de la sociedad civil al respecto, además, en las recientes acciones solo los llamaron para observar, pero no para participar.

En el Consejo Estatal Forestal no tenemos representación y queremos tener participación activa, para que los comentarios no sean unilaterales, sino que se conforme un consejo con el punto de vista de la ciudadanía. Con la llegada de la gobernadora se ha visto un importante cambio, pero no debe caer en las mismas prácticas del gobierno anterior que ni siquiera nos tomó en cuenta.

Insistió en que debe haber un trato más sensible y humano, no solo mandar a policías a vigilar las zonas, porque eso hará que la población se sienta amedrentada, pues una parte importante de ella vive de la recolección de leña.

Platiqué con algunos tiaxcas y me comentaron que a pesar de que tienen propiedad y fracciones de monte no pueden bajar leña porque la policía se ha mostrado coercitiva y se sienten invadidos, aseguró.

Declaró que la organización buscará acercamiento con la jefa del Ejecutivo estatal, pues quieren que la voz de la ciudadanía se escuche, toda vez que tomó en cuenta la participación de las instancias del sector ambiental, pero excluyó a la sociedad civil, esto, a pesar de que existen 15 comités.

Lamentó la prohibición para bajar madera, pues la estancia de la misma hará que se obstruyan los espacios por donde bien podrían plantar árboles en el siguiente periodo de primavera-verano.

