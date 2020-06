Con zozobra, viven al filo de barrancas de Contla

Decenas de familias que habitan en casas edificadas al filo de barrancas que cruzan el municipio de Contla de Juan Cuamatzi vivirán nuevamente entre la zozobra durante esta temporada de lluvias, debido a la humedad del suelo y el riesgo de venirse abajo.

Para Camila Cuatecontzi, quien habita entre los límites de Ixtlahuaca y San Felipe Cuauhtenco, cada año que pasa dice estar “con el Jesús en la boca”, debido al peligro que representa el agua de lluvia en la zona.

“Aquí nacimos, aquí nacieron mis hijos y algunos nietos que viven con nosotros, en este lugar nos tocó vivir, pero por más que diga que ya me acostumbré, la verdad no es así, cada que cae una tormenta fuerte me pongo a rezar”, dijo la mujer de 84 años de edad.

La barranca más extensa es la que abarca de San Felipe Cuauhtenco hasta la Sección Primera, que llega a los alrededores del municipio vecino de Amaxac, para conectarse a Dos Arroyos y finalmente al río Zahuapan.

CONTAMINACIÓN, UN AGRAVANTE

Pese a que las cuatro barrancas que flanquean a la Comuna son ricas en yacimientos del vital líquido, muchos están contaminados por aguas negras arrojadas desde las viviendas carentes de drenaje.

Por su parte, Juan Manuel F., vecino de la Sección Séptima en los límites de la Sección Segunda, informó que anteriormente las aguas negras domiciliarias iban directo a la barranca que se comunica al área ecológica de Contla y Las Cuevas.

“En pleno siglo XXI es difícil pensar que eso pase en un municipio con más de 40 mil habitantes, pero es real, por años contaminados muchos los manantiales y nadie hacía nada, pero por fortuna esto ya no pasa aquí, pero en otros lados es un problema latente”, dijo.

Finalmente, se trató de ubicar al titular de Protección Civil municipal, Erick Bautista Cuatecontzi, para conocer el mapa de riesgo para la temporada de lluvias, pero no fue posible.

Superficie

Contla presenta tres formas de relieve, zonas accidentadas las cuales abarcan aproximadamente el 60.0 % de la superficie total.

