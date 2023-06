Convierten en mercado el parque de Zacatelco

A pesar de los esfuerzos de gobiernos municipales anteriores por evitar el ambulantaje en el parque principal de Zacatelco, la actual administración local permite la venta de comida y de otros productos, por lo que organizaciones ciudadanas y comerciantes establecidos lo reprueban.

Municipios En Zacatelco, se quejan contra tianguistas por aparcar en centro comercial

Al considerar que es un retroceso, José Tecante Muñoz, del grupo Ciudadanos Organizados por el Progreso y Bienestar de Zacatelco (Coprobiz), sostuvo que hablar con el presidente municipal Hildeberto Pérez Álvarez es cómo hacerlo con un muro, porque no escucha ni da soluciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Recordó que han realizado trámites para buscar el orden en el primer cuadro del municipio, “hemos metimos escritos al fiscal de la parroquia y hasta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque los puestos de los ambulantes generan no solo suciedad sino daños a la imagen de la parroquia y de Zacatelco”.

Señaló que en el gobierno de Fulgencio Torres Tizatl fueron retirados los puestos de taqueros y desde ahí se mantuvo controlado el parque, “pero ahora es un mercado”, enfatizó Tecante Muñoz.

Municipios Ebrios juegan con una patrulla en Zacatelco

Señaló que con el alcalde “no hay nada de diálogo, es hablar con una pared, es más da flojera ir a verlo”.

Lee más: ➡️ Persiste desorden en parque de Zacatelco

El integrante de Coprobiz afirmó que hay muchas quejas de la ciudadanía. “Acaba de llegar una señora de Estados Unidos, donde estuvo 10 años y comentó que me avergüenza tener un parque así, lo definió como un mercado chicharronero”.

Mientras tanto, comerciantes establecidos en el primer cuadro del municipio, aseguraron que la posición del presidente municipal es la de un mercader, “actúa con irresponsabilidad, la renta del piso no es gratis, no es fomentar el comercio, es abusar de su cargo y estar lucrando, porque no sabemos sobre los ingresos que obtiene”.

En el parque municipal de Zacatelco permanece una carpa en la que hay comerciantes y esto afecta el libre paso de los ciudadanos por este espacio.