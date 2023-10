Crea artesano de Huamantla, figuras con aluminio reciclado

Para Eulalio Carrillo López la creatividad no tiene límites, con envases de aluminio crea figuras como vehículos deportivos, tubulares y motocicletas, y en esta temporada de voleibol, hasta jugadores con sus balones, su labor contribuye con el medioambiente y la gente se lo recompensa.

Pinzas de dos tamaños, cúter, tijeras y pegamento son las herramientas básicas del creativo artesano huamantleco.

Una cancha de voleibol con reciclado de aluminio. Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

A propósito del Mundial de Voleibol de Playa que se celebra en Huamantla, Eulalio proyectó elaborar una cancha de voleibol con un jugador en posición de remate y devolver el aluminio a la cadena de valor.

Primero dio forma a los postes de la red que fijó sobre las bases de cada envase, luego perforó otra lata para simular los cuadros de la red. Dio figura al deportista con el rostro del logotipo de una Cervecería y finalmente, compró en una papelería una pelota de gamuza y la pegó a la mano del voleibolista junto a la red, todo de aluminio.

Frente a la tienda de letras rojas situada en el libramiento de Huamantla-Cuapiaxtla, este hombre de 59 años se gana la vida con la venta de frituras (chicharrones de harina y cacahuates).

No obstante, al iniciar la pandemia, le surgió la idea de hacer carros de carreras con el reciclado de este metal maleable que tarda 400 años en desintegrarse por completo.

Ya que no ganaba mucho en la venta de frituras, de sus manos salió la magia para elaborar juguetes de colección para todo tipo de familia. Me hago seis horas para armar un carro deportivo, cuatro horas para una motocicleta y tres para una red de voleibol, los vendo en 150 pesos cada uno, pero quienes reconocen mi trabajo me dan una propina, manifestó.

Mencionó que los clientes que llegan al establecimiento le obsequian las latas para reciclarlas, “para que lo ya usado se use otra vez, una práctica al alcance de todos donde se genere la economía circular y somos amigables con la ecología”.

El solitario artesano utiliza todo el aluminio de envases de 355, 410 y 473 mililitros, por ejemplo, las bases de las latas, las transforma en llantas de vehículos, mientras que con las tapas de color (grises, negras, rojas, verdes y blancas) que son para ediciones especiales, construye el motor de las motocicletas.

Después de la pandemia, empecé a reciclar el aluminio, ahora en octubre estoy cumpliendo tres años, me gano la vida con esto y la venta de frituras… llevo 859 piezas artesanales, ahora en octubre estoy cumpliendo tres años, manifestó.

RECICLADO EN CIFRAS

La creatividad de un artesano de Huamantla durante el Mundial de Voleibol. Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

A nivel nacional, la mayor parte del aluminio reciclado lo absorbe el sector automotriz, los ramos de la construcción y empaque.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reveló que al día se consumen 15 millones 400 mil latas, que representan un volumen de 240 toneladas.

Esto significa -añadió- que al año se utilizan 10 mil 348.8 millones de latas que pesan 80 mil 640 toneladas.

Además, un kilogramo de aluminio equivale a 65 latas tienen un costo promedio de 18 pesos. El kilogramo de PET se vende en dos pesos, mientras que el papel en un peso.

La Semarnat precisó que los metales corresponden a cerca de 4 % de los residuos desechados en zonas urbanas y de la basura que se recicla en México, el aluminio ocupa el 26 %, lo que significa un volumen de 700 mil toneladas.