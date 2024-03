Crece turismo en las minas de tiza, ubicadas en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, Panotla

Las minas de tiza, ubicadas en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, Panotla, donde por tres décadas fue explotada la calcita o carbonato de calcio, material usado para la fabricación de gis, día a día se convierten en un espacio con mayor afluencia turística.

Municipios Proyectan zona turística en las “minas de tiza”

El espacio que en el pasado sirvió de inspiración para fotógrafos, de lugar de entrenamiento para deportistas y lugar de visita de los vecinos de Huexoyucan, en los últimos meses ha visto incrementado el número de visitantes que recibe, sostuvo Victorio Valencia Maldonado, integrante del Consejo de Vigilancia.

De acuerdo con el integrante del ejido San Francisco La Blanca, el espacio que fue explotado como mina de 1952 hasta 1984 ahora se ha convertido en un lugar digno de conocer y a pesar de que desde hace unos meses cobran una cuota de recuperación de 20 pesos, esto no ha sido factor para disminuir la actividad turística.

El Consejo de Vigilancia, nombrado por tres años y compuesto por 12 miembros, tiene la intención de que con el recurso recaudado por el ingreso de los visitantes se mejore el camino de acceso y se puedan habilitar sanitarios para mejorar la atención al turismo.

De acuerdo con Victorio Valencia, la cuota tiene como objetivo que los 201 integrantes del ejido puedan tener un beneficio de las visitas que se hacen a este espacio, además de darle mantenimiento para su conservación.

FINES DE SEMANA SE INCREMENTA LA VISITA

Las minas de tiza de San Mateo Huexoyucan cada vez tienen mayor auge entre los visitantes, no sólo provenientes de la entidad tlaxcalteca, sino de los estados de México, Ciudad de México e Hidalgo, además de ciudadanos estadounidenses y coreanos.

Son los fines de semana cuando reciben un mayor número de visitantes, al grado de que el Consejo de Vigilancia ha registrado visitas de hasta 700 personas en sábado o domingo, al convertirse en un espacio de tranquilidad y convivencia con la naturaleza.

Para preservar este tipo de espacio se ha establecido un reglamento que consiste en no arrojar la basura en lugares no apropiados; no entrar con vehículos (automóviles o motocicletas) a las minas; no consumir bebidas alcohólicas; no pintar las paredes y evitar ruidos fuertes.

¿CÓMO LLEGAR?

Las minas de tiza están ubicadas en el Ejido San Francisco La Blanca, en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, Panotla. Para llegar a ellas debe ser a través de un vehículo particular o caminar varios minutos, pues a la zona no llega el transporte público.

La entrada a las cuevas con paredes de calcita está sobre la carretera que conecta a la comunidad de San Mateo Huexoyucan, Panotla, con la comunidad de San Simeón Xipetzinco, municipio de Hueyotlipan, a la altura de la carretera México-Veracruz.

El horario para visitar las minas de tiza en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, municipio de Panotla, es de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas.

en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, municipio de Panotla, 700 personas han visitado las minas tan solo en fin de semana.