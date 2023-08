Dan padres de familia voto de confianza a director de la Técnica 17, de Amaxac

En su primer día como director de la escuela Técnica Número 17, “Miguel Lira y Ortega” ubicada en el barrio de Metecatlán, en Amaxac de Guerrero”, Javier Sánchez Sánchez recibió el respaldo de paterfamilias, tras haber sido señalado de solapar un desfalco en la Técnica 1 durante el pasado ciclo escolar.

Y es que el pasado 11 de mayo se dio a conocer que Liliana N. vació la cuenta bancaria de la asociación de padres de familia de la secundaria ubicada en la ciudad capital.

Así, la expresidenta de la asociación confesó haber retirado 309 mil pesos para uso personal, que derivó en una demanda en su contra y que sigue en proceso.

Empero, desde esa fecha, padres de familia señalaron a Javier Sánchez de actuar en contubernio con la hoy indiciada.

De esta manera, el ahora director de la Técnica 17 de Amaxac negó dichas aseveraciones que afectan a su persona y prestigio como directivo.

Por su parte, paterfamilias consultados por El Sol de Tlaxcala informaron desconocer los antecedentes del nuevo director de la secundaria de Amaxac, pero dieron su voto de confianza al argumentar que el dinero que se maneja en una institución educativa es responsabilidad del comité de padres.

Es poco creíble que un director pueda interferir sus años de carrera en una situación como esta, creo que ganan bien como para manchar su imagen… pero en su momento pediremos una respuesta al director, comentó Eugenia N., madre de familia de un alumno de nuevo ingreso a la Técnica 17.

Otro de los paterfamilias consultados dijo que había escuchado varios rumores de ese tema de desfalco, pero en realidad desconocía que Javier Sánchez era el nuevo director de la institución educativa.

NO HAY DENUNCIA EN MI CONTRA: DIRECTOR

En entrevista, Javier Sánchez Sánchez aseguró que no hay ninguna denuncia jurídica en su contra, “solo hay malos entendidos de la gente, que a lo mejor no ha podido entender que su servidor no maneja ningún peso, ni ha manejado ni manejará un peso en las escuelas”, detalló.

Asimismo, puntualizó que desde hace varios años la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado, en donde ningún miembro directivo o maestro de las instituciones educativas puedan manejar el dinero de los padres de familia.

Sobre la denuncia a Liliana N., Javier Sánchez informó que son los padres de familia de la Técnica 1, quienes dan seguimiento al orden jurídico, incluso manifestó: “Ha intervenido la Secretaría de Gobernación y el proceso continúa”.

Finalmente, Javier Sánchez Sánchez indicó que se siente tranquilo, pues detalló que jamás ocasionó algún problema en su anterior escuela, Técnica 1, “Xicohténcatl Axayacatzi”.

"Yo salí de la escuela con un pensamiento positivo, porque hicimos hasta lo posible de trabajar con lo que se tenía, desafortunadamente no se lograron todos los objetivos, por este desfalco que cometió esta persona (Liliana N.)”

Javier Sánchez, director Técnica 17 de Amaxac