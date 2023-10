Denuncia presidente de Acuitlapilco a pobladores

El presidente de comunidad de Acuitlapilco, Marco Antonio Carrillo González, denunció penalmente a pobladores que la tarde del pasado lunes sellaron la puerta de la oficina de gobierno y por el cierre de uno de los pozos de agua potable de la demarcación.

Lo anterior, derivado de la manifestación que protagonizaron los inconformes ante el desabasto de agua que suma casi un mes.

Por soldar los accesos a la presidencia y a un pozo, pobladores fueron denunciados ante la PGJE. Jesús Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Carrillo González manifestó que los pobladores soldaron la puerta principal de la presidencia de la localidad y sellaron la entrada a la cabina de controles, manipularon los paneles y compuertas, de ahí que la presión apagó el sistema.

Informó al Ministerio Público en torno a la situación de la localidad, a efecto de que recabe los indicios correspondientes y levante huellas dactilares, actúe conforme lo estipule la ley y finque responsabilidades.

A través de su cuenta de Facebook, el presidente de comunidad informó:he formalizado la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por los hechos vandálicos y por apagar el pozo y dañar el tablero esperemos, si existe un daño no sea grave y así poder reactivar a la brevedad una vez que los peritos verifiquen dichos hechos. No es la manera afectar a toda la comunidad. Avancemos de manera consciente, dijo a través de su cuenta.

Asimismo, hizo un llamado para solucionar el conflicto por la vía pacífica y reprochó la forma en la cual se condujeron los manifestantes, pues sellaron la presidencia de comunidad y otras acciones que generarán consecuencias legales.

“Hago un llamado al grupo de personas que entraron a pozo frontera, soldaron y movieron los paneles de control, así como cerraron compuertas del pozo mismo que por la presión se apagó, yo espero solo se haya apagado este pozo, pues se restableció su servicio hace semana y media, una vez concluidos los trabajos de rehabilitación”, sentenció.

Finalmente, pidió que “transitemos por la vía de la paz pues este tipo de acciones lejos de ayudar perjudican de manera directa a nuestra población... hoy finalmente el pozo está detenido nuevamente por acciones y gente que no piensa realmente en que las cosas avancen”, concluyó.

"Hoy me queda claro que su interés no es eficientar el servicio, pues con este tipo de vandalismo no me perjudica directamente a mí, sino a toda la población; no podremos avanzar”.

El presidente de comunidad pidió a la población que “transitemos por la vía de la paz”.