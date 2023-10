Con bloqueo de vía federal y cierre de presidencia, pobladores exigen agua en Acuitlapilco

Con bloqueo carretero y el cierre de la presidencia -con puntos de soldadura- vecinos de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, exigieron solución a su problemática de desabasto de agua potable, el cual se ha agudizado desde hace tres meses.

El problema lleva varios años, pero se agudizó debido a la quema del tablero y la falta de pago de servicio de energía a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el presidente Marco Antonio Carrillo González se ha visto rebasado para ofrecer una solución definitiva.

Recordaron que se reunieron en varias ocasiones con el presidente de comunidad, quien les prometió les resolvería la escasez a través de pipas, pero solo dotó el servicio a unas cuantas familias y al resto las dejó olvidadas. Solo nos da atole con el dedo… cuando nos hemos reunido con él nos dijo que nos resolvería, nos hizo conformar una comisión y al final no hizo nada, no tenemos obras, no entrega cuentas claras, puntualizaron.

Vecinos bloquearon la carretera en exigencia de agua potable. | Jesús Zempoalteca

Debido al incumplimiento de las promesas efectuadas en reuniones anteriores, los vecinos convocaron a miembros de Antorcha Campesina para que juntos bloquearan la carretera Tlaxcala-Puebla con sentido a Zacatelco, justo frente a la presidencia de la localidad.

En punto de las 8:00 horas, los vecinos y la agrupación civil se congregaron en la vía de comunicación para bloquearla. Atravesaron coches, camionetas particulares, bicicletas, piedras, llantas en desuso y se apostaron frente a los conductores.





El tráfico se detuvo, los conductores se desesperaron y en varios momentos hubo enfrentamientos verbales; los elementos de Vialidad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana invitaron a los conductores a que circularan por vías alternas.





El plantón lo mantuvieron por más de tres horas y ninguna autoridad llegó para atender sus reclamos, entonces, decidieron trasladar el bloqueo metros antes del Libramiento, justo al frente del Centro de Desarrollo Infantil y así permanecieron por varias horas.

Como el tramo carretero ya permanece a zona federal, arribaron elementos de la Guardia Nacional para intentar persuadir que abrieran la vía de comunicación, pero encontraron negativa y prácticamente los corrieron.





De hecho, los inconformes advirtieron no se moverían hasta que arribara al sitio el presidente de comunidad, pues querían cuestionarlo en torno al tema, pero nunca se apersonó.





Molestos por la falta de interés de Carrillo González los inconformes enviaron a una comitiva a cerrar la presidencia de la localidad con puntos de soldadura y así la mantendrán hasta que encuentren solución a sus demandas.

Los hombres soldaron el acceso de las oficinas ubicadas en la planta alta y baja. Así las dejaron, con la intención de que el presidente y su personal no puedan ocuparlas, hasta en tanto no les ofrezca una solución definitiva.