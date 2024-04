Denuncian vecinos basurero clandestino en la colonia Domingo Arenas de Zacatelco

La operación de un basurero clandestino en la colonia Domingo Arenas, municipio de Zacatelco, genera contaminación, focos de infección y olores fétidos, denunciaron vecinos, quienes refirieron que los residuos sólidos provienen de la Central de Abastos de Puebla y acarreados por personal del ayuntamiento de Zacatelco.

Municipios

Más detalles:➡️En jaque, centro turístico de Zacatelco por pugnas

Ante ello, los afectados recaban firmas para presentar un oficio a las autoridades estatales y locales para buscar evitar el problema ecológico, que alcanza hectárea y media, con la invasión de predios ejidales.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Señalaron que hay perros callejeros, que han arrastrado la basura a los terrenos de cultivo y la situación no es tolerable para quienes habitan la colonia.

En su queja, dirigida a Mario Barranco, delegado de la colonia Domingo Arenas, exigieron el cierre del basurero, ubicado en la calle Domingo Arenas, ya que "representa riesgos sanitarios graves, pues no solo afecta la salud de los habitantes, sino está erosionando suelo y subsuelo, dañando cultivos de los vecinos y sus alrededores, además de que es un foco de infección, provocando diversas enfermedades respiratorias”.

Municipios Baches en el acceso a Zacatelco ponen en peligro a conductores

No dejes de leer:➡️Anulan acta de asamblea ejidal en Zacatelco

Los vecinos mencionaron que la zona de manipulación de sólidos desprende “un olor tan desagradable, que ya no es posible andar sin cubrebocas, no obstante las jaurías de perros, cada vez van en aumento, siendo una amenaza para la salud pública, además de causar daños a la ganadería y la fauna, y comportarse de manera agresiva”.

Aseguraron que los canes llevan heces fecales a los cultivos, “contaminando de forma exponencial, causando enfermedades como la conjuntivitis, salmonella, enfermedades respiratorias, además de que ya existe una infestación de ratas, generando ya no solo un problema sino varios, pues se tiene por entendido que las ratas no solo son portadoras de rabia, sino de muchas otras enfermedades, así como, tifus, salmonella y leptospirosis, entre otras”.

Más información:➡️En Zacatelco, munícipe deja sin gasolina a patrullas

Municipios Escenifican 200 actores vida, pasión y muerte de Jesús, en Zacatelco

LOS RESIDUOS

Los inconformes señalaron que no solo son de la comunidad, sino también llegan camiones recolectores de San Andrés Cholula, San Pablo del Monte, Santa Inés Zacatelco, San Miguel Xoxtla, Santa Isabel Tetlatlahuca y alrededores, operando alrededor de entre 30 y 40 camiones recolectores al día.

Lee más: ➡️Bebida de cacao da identidad a Zacatelco; hoy es Día Mundial del Cacao

“Lo peor de esta situación es que el basurero no está regulado, no tiene las medidas sanitarias necesarias para seguir operando, pues no tiene enrejado, está a la intemperie; los residuos sólidos vuelan a los alrededores”, señalan vecinos.

Ante esto, la tarde de ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron para frenar las actividades clandestinas del basurero.