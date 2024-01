Destacó Eleazar Molina como político y empresario

Eleazar Molina Pérez, empresario y exalcalde de Tetla de la Solidaridad, perdió la vida la mañana de ayer a los 54 años de edad, producto de una enfermedad que adquirió hace unos meses. El originario de San Francisco Atexcatzinco, municipio de Tetla, no solo destacó en la actividad política sino en el aspecto empresarial al fundar la “Refacciones Molina”, con 25 años de experiencia en el mercado.

Municipios

Eleazar Molina Pérez fue alcalde en el municipio de Tetla en el periodo de 2017 a 2021, cargo al que arribó como integrante del Partido Acción Nacional (PAN), tras dos intentos fallidos para asumir ese cargo.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 2021, a punto de concluir su administración, Eleazar Molina Pérez renunció al PAN, instituto político en el que había militado por años para sumarse a las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En el transcurso de 2023, Molina Pérez volvió a aparecer en la vida pública e informó sobre su incorporación a las filas del Partido de la Revolución Democrática, pues aspiraba a ocupar una candidatura a una diputación local.

Local Inicia en Tetla actividad de senderismo con el programa “Naturaleza Activa”

Sus restos son velados en su hogar, en San Francisco Atexcatzinco, municipio de Tetla, donde también será sepultado.

Los detalles: ➡️ En Tetla el cambio se nota: Eleazar Molina

ELEAZAR MOLINA, PROVENIENTE DE LA CULTURA DEL ESFUERZO

Eleazar Molina Pérez egresó de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), institución educativa de donde le surgió el cariño por la vida pública. No obstante, no fue un camino fácil para lograr su formación profesional, pues no solo aprendió en las aulas, sino en “la escuela de la vida”. Así lo afirmó el extinto político en una entrevista concedida a este Diario en septiembre de 2020.

No dejes de leer: ➡️ Cerrará Tetla gestión con remodelación de auditorio

En ese entonces narró como desde joven tuvo varios empleos, entre ellos chofer de transporte público en una unidad que le prestaban, lo que lo motivo a ahorrar para adquirir una unidad propia y convertirse en su propio jefe. A la par de sus estudios universitarios. Más tarde tomó el camino de la venta de refacciones para vehículos, sin pensar que ese negocio sería lo que lo convertiría años más tarde en un exitoso empresario del ramo a nivel local y regional.

Deportes Tlaxcala fue sede de nacional de boxeo

Su perseverancia quedó evidenciada en dos intentos para contender por la presidencia municipal, que no logró el triunfo y fue hasta la elección de 2016 que tuvo un voto mayoritario, a través de las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

A Eleazar Molina Pérez le sobreviven sus tres hijos y esposa, al perder la vida a los 54 años de edad.





*Con información de Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala