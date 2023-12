Embargarán vivienda de regidora de Tlaxcala si no pagan laudo

La segunda regidora del ayuntamiento de Tlaxcala, Adriana del Carmen Hernández Armas, evidenció que una de sus propiedades fue puesta en garantía para el pago de una multa interpuesta a integrantes del cabildo por incumplir con el pago de laudos laborales.

Municipios

Hernández Armas señaló que se trata de una vivienda ubicada en el municipio de Tlaxcala, única que han “trabado en embargo”, para cumplir con las sanciones económicas emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Comentó que poner en garantía la propiedad fue por determinación de la Dirección Jurídica del municipio de Tlaxcala desde el pasado 15 de noviembre; sin embargo, comentó que el hecho no le había sido notificado hasta el día 29 del mes en curso. En caso de no pagarse la multa, la propiedad podría ser embargada, situación que solo ha sido efectiva con la regidora y no con el resto de los integrantes del cabildo, cuya sanción económica no ha sido cubierta pues los integrantes del cuerpo edilicio están amparados.

Municipios

CRECEN SANCIONES ECONÓMICAS

Actualmente cada regidor tiene multas por un saldo de 109 mil 582 pesos, debido al incumplimiento de sentencias para el pago de laudos ya en ejecutoría de tres extrabajadores del ayuntamiento capitalino.

No obstante que el pasado 30 de octubre en sesión ordinaria de cabildo, por mayoría de votos fue aprobado el pago de estos laudos laborales, para evitar que las sanciones económicas sigan incrementando la determinación no se ha hecho efectiva a un mes.

Cabe señalar que la determinación de la autoridad laboral establece que los integrantes del cuerpo edilicio tendrán que cubrir estas sanciones con recursos propios. Las que habían sido garantizadas con sueldos y salarios.

Pero por primera ocasión se pone como garantía la propiedad de una regidora para poder solventar la deuda adquirida.

