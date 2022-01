Empresas no registran ausentismo por Covid

A pesar de los operarios con resultado positivo de Covid-19, las empresas instaladas en el estado de los giros de autopartes, metalmecánica, química, manufactura, entre otras, no registran casos graves de ausentismo ante la cuarta ola de contagios que afecta en este inicio de año.

Los directivos implementaron medidas como tiempo extra, ajustes de jornadas y rotación de personal para cumplir con las jornadas de productividad en la reactivación económica local.

Además de mantener las medidas sanitarias y protocolos establecidos en la pandemia del nuevo coronavirus, los centros de trabajo realizan pruebas rápidas a sus empleados para cortar las cadenas de contagios. Los casos positivos son canalizados al servicio médico.

Tras referir que desinfectan las áreas de trabajo y refuerzan las medidas higiénicas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget, señaló que las empresas no reportan problemas extremos por ausentismo, pues los trabajadores detectados con resultado positivo de Covid-19 fueron aislados.

En este momento no estamos teniendo un problema de falta de personal para poder trabajar. Hay contagios, pero tenemos medidas, la población se tiene que cuidar para no tener una situación grave, espero que empiece a bajar la incidencia. La industria de la transformación no ha bajado la guardia ni un solo día, seguimos con las medidas de seguridad, higiene y protección.

